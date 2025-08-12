Cambio di programmazione sulle reti Mediaset per venerdì 15 agosto. Il daytime di Canale 5 subirà modifiche a partire dal mattino, complice la sospensione del talk show Morning News.
Nel pomeriggio, invece, risulta sospeso l'appuntamento con Forbidden Fruit, mentre If you love andrà in onda, seppur con una puntata ridotta rispetto al solito.
Stop per Forbidden Fruit: cambio programmazione Mediaset del 15 agosto
La programmazione di Ferragosto non prevede la messa in onda di Morning News nello slot orario che va dalle 8:40 alle 11.
Al suo posto, eccezionalmente per questo venerdì, andranno in onda dei documentari che terranno compagnia al pubblico Mediaset fino all'inizio della replica di Forum.
Alle 13:45, invece, confermato l'appuntamento in replica con Beautiful, di cui andrà in onda un doppio episodio fino alle 14:40.
Beautiful si ritroverà a prendere il posto di Forbidden Fruit nel palinsesto estivo del 15 agosto.
La soap opera turca non andrà in onda a Ferragosto, ma sarà regolarmente trasmessa da lunedì 18 agosto, nel consueto slot orario che va dalle 14:15 alle 15:15.
If you love ridotta e inizia più tardi nel daytime del 15 agosto
Alle 14:40, invece, nel daytime del 15 agosto andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 16:30.
A seguire, invece, contrariamente a quanto riportato inizialmente dalla Guida Tv Mediaset, andrà in onda un nuovo episodio di If you love.
La soap turca sarà in onda, seppur in versione ridotta rispetto al solito, dato che non andrà in onda il consueto doppio episodio in prima visione.
La messa in onda risulta in palinsesto fino alle 17:25, dopodiché la linea passerà a La forza di una donna, l'altra soap turca del daytime pomeridiano estivo di Canale 5, che sarà trasmessa fino alle 18:40.
Il successo di If you love anche nel pomeriggio televisivo Mediaset
Nonostante sia già visibile in streaming su Mediaset Infinity, l'appuntamento con la serie con Kerem Bursin sta registrando ottimi ascolti nel pomeriggio estivo di Canale 5.
La media Auditel si attesta sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori in pieno agosto, pari al 22% di share.
La soap gode dell'ottimo traino lasciato in eredità da Forbidden Fruit, che arriva a sfiorare la soglia dei 2 milioni di spettatori, superando la media del 20-21% di share contro le fiction in replica trasmesse da Rai 1, ferme sulla soglia del 9-10% di share.