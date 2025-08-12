Nelle puntate turche di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, Tahir sarà deciso a sposare Farah Ersadi (Demet Ozdemir) per aiutarla a ottenere la cittadinanza turca. La cerimonia verrà interrotta dall’arrivo degli uomini di Orhan, che impediranno a Tahir e Farah di firmare i documenti per ufficializzare la loro unione.

Vera aiuta Farah a ottenere la cittadinanza

Vera informerà Farah di essere pronta ad aiutarla a prendere la cittadinanza, a patto che non testimoni contro suo figlio Kaan per la morte di Alperen. Farah non vorrà abbandonare la Turchia, anche perché ha trovato un donatore di midollo osseo per suo figlio Kerim, gravemente malato.

Farah rammenterà che, qualche giorno prima, Mehmet aveva tentato di farla rimpatriare pur di convincerla a dare la sua versione davanti al giudice. Farah acconsentirà a farsi aiutare da Vera, mentre Tahir si dirà pronto a sposarla e acquisire la paternità del piccolo Kerim.

Le nozze tra Tahir e la dottoressa fermate dagli uomini di Orhan

Durante un confronto, Farah racconterà a Tahir di essere stata obbligata ad abbandonare l'Iran, dov'era un affermato medico, in quanto ha ucciso il padre di Kerim, reo di averla vessata durante la loro relazione. Tahir si offrirà volontario per sposare Farah, giurandole che farà di tutto affinché Kerim risulti essere suo figlio. Anche Bade sarà d'accordo con l'iniziativa di Tahir, che sarà pronto a sposare Farah anche senza amore, ma purtroppo accadrà un imprevisto.

Un comando armato farà irruzione durante le nozze, impedendo ai due di firmare i documenti per legalizzare la loro unione. Il mandante della spedizione punitiva è Orhan e lo ha fatto come avvertimento nei confronti di Ali Galip e per convincerlo a non far del male a Mehmet. Un gesto molto avventato da parte dell'uomo, poiché alla cerimonia nuziale erano presenti anche sua figlia Gonul e sua moglie Perihan.

Il giudice ha ordinato l'espulsione di Farah dalla Turchia

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Farah si è recata in commissariato per dare la sua versione sull'omicidio di Alperen. Nel frattempo, Farah ha ricevuto una chiamata da Tahir, che l'ha informata che è stato trovato un donatore di midollo osseo compatibile con Kerim.

La donna ha lasciato il commissariato per correre in ospedale, dov'è stata raggiunta dalla polizia, che non ha esitato ad arrestarla. Il giudice ha ordinato l'espulsione di Farah a causa dell'assenza di documenti per rimanere in Turchia.