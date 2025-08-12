Le anticipazioni inerenti alle puntate della soap turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 18 al 22 agosto 2025, rivelano che Hatice si rivolgerà a un avvocato con l'intento di mettere fine al suo matrimonio con Enver.

Sirin viene rapita da Munir

La felicità di Bahar svanirà, appena scoprirà che è quello di Sirin il midollo osseo risultato compatibile per il trapianto. Quest’ultima invece litigherà con la madre Hatice, quando le chiederà di salvare la sorellastra. Sirin accetterà di sottoporsi all’intervento, appena sua madre inviterà il suo amico Levent a cena.

A proposito di quest’ultimo, farà recapitare una busta con una sua foto a Sarp.

In seguito, Hatice spezzerà il cuore al marito Enver, appena gli dirà di essere andata da un avvocato per divorziare. Poco dopo, Sirin verrà rapita da Munir, uno scagnozzo di Suat, il nuovo suocero di Sarp, che minaccerà di eliminare uno dei suoi genitori.

Ceyda sposa Peyami, Sirin rivela alla madre Hatice che Sarp è vivo

Dopo aver appreso dalla dottoressa Jale che Sirin non potrà donare il midollo alla sorellastra per aver contratto l’epatite, Hatice penserà di rintracciare l’ex amante del padre di Bahar. L’obiettivo della donna, sarà quello di scoprire se sua figlia potrebbe avere altre sorellastre.

Successivamente, sotto ricatto di Munir, Sirin risponderà a una lettera di Sarp, facendogli credere che Bahar e i loro figli Nisan e Doruk sono davvero morti in un incendio come lui crede.

Spazio anche a Ceyda, che sposerà Peyami, lo scagnozzo del suo ex amante Hikmet. Intanto Sirin, oltre a rivelare a sua madre Hatice che Sarp è vivo, le dirà che lei e Enver sono sorvegliati con delle telecamere.

Per concludere, Enver e Arif organizzeranno una festa di compleanno per Bahar, servendosi della complicità di Yeliz e Ceyda. Sirin invece apprenderà di non poter donare il suo midollo alla sorellastra, perché le è stato riscontrato l'ittero nel sangue.

Riepilogo sulla crisi tra Hatice e Enver

La crisi tra Hatice e Enver è cominciata, quando quest’ultimo si è trasferito dalla figliastra Bahar per starle accanto, portando con sé anche la sua bottega da sarto. In particolare, l’uomo ha scelto di andarsene via di casa, esasperato dalle continue difese di Hatice verso la figlia Sirin.

In seguito, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo a casa di Arif, Enver si è dimenticato di aver promesso alla moglie di tornare da lei, finendo per farla rimanere delusa.