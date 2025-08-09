Cambio di programmazione Mediaset da settembre per il daytime pomeridiano e la fascia del prime time.
La soap opera If you love chiuderà i battenti dopo le 40 puntate previste per la prima e unica stagione.
In prima serata, invece, ci sarà spazio per le puntate di Tradimento in prima visione. Dopo la pausa estiva, la soap tornerà a intrattenere il pubblico, curioso di scoprire l'epilogo finale.
Chiude If you love in daytime: cambio programmazione Mediaset settembre
Il pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche da settembre, complice anche la chiusura di If you love.
La nuova soap che ha debuttato in queste settimane estive, composta complessivamente da soli 40 episodi, andrà in onda fino alla prima settimana di settembre nel daytime pomeridiano.
Terminati gli episodi a disposizione, non si esclude che si possa puntare su nuovi raddoppi di Io sono Farah e La forza di una donna, così da assicurare un buon traino all'appuntamento con Pomeriggio 5, condotto quest'anno da Gianluigi Nuzzi, in programma da lunedì 1° settembre dalle 17 alle 18:40.
Il ritorno di Tradimento in prime time nella programmazione Mediaset
Per quanto riguarda la prima serata di settembre, è confermato l'appuntamento con Tradimento, la serie turca incentrata sulle vicende di Guzide, pronta a ripartire dopo lo stop di questa estate per evitare di sprecare episodi in un periodo dell'anno in cui si assiste al calo della platea televisiva.
Le nuove puntate di Tradimento saranno trasmesse di giovedì sera a partire dal 4 settembre, dalle 21:40 alla mezzanotte.
Questa volta, però, la soap turca potrà godere di un traino nettamente migliore dal punto di vista Auditel, dato che non ci sarà più Striscia la notizia, ma La ruota della fortuna che, in questi mesi estivi, ha raggiunto la soglia dei 4 milioni di spettatori con il 28% di share.
Il grande successo di Tradimento nella prima serata di Canale 5
Nella passata stagione tv, Tradimento è stata la soap rivelazione di Canale 5, in grado di registrare ottimi ascolti in prime time e tenere testa agli show trasmessi su Rai 1.
La soap ha registrato una media di circa 2,5 milioni di spettatori contro il varietà Sognando Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, fermo sulla soglia dei 2 milioni.
Nonostante lo scarso traino del tg satirico fermo al 13%, contro il 28% registrato da Affari Tuoi, Tradimento è riuscita a risollevare le sorti della prima serata di Canale 5, battendo nettamente la concorrenza Rai.