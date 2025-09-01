Cambio programmazione per Amici 2025 nel daytime domenicale di Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è confermato nel palinsesto del pomeriggio ma, a differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento, comincerà con una settimana di anticipo.

La messa in onda della prima puntata, con la presentazione della nuova classe di allievi, sarà trasmessa domenica 21 settembre in daytime.

Cambio programmazione Amici 2025 di domenica

La stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset è prossima alla partenza e, tra i programmi più attesi e amati dal pubblico, spicca l'appuntamento con Amici 2025.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è stato nuovamente confermato nel pomeriggio della domenica con i consueti speciali che porteranno poi alla formazione delle squadre che gareggeranno per il serale di questa venticinquesima edizione, previsto come sempre in primavera.

A differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento, però, il debutto del pomeridiano di Amici non avverrà più domenica 28 settembre, bensì verrà anticipato di una settimana.

La prima puntata di Amici 2025 anticipata di una settimana

In casa Mediaset si è scelto di trasmettere la prima puntata del talent show domenica 21 settembre, dalle 14 alle 16 circa.

Anche quest'anno il talent show verrà registrato con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda e si ritroverà a dover sfidare il talk show Domenica In, condotto da Mara Venier, che sarà in onda a partire dal 14 settembre sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

A partire da lunedì 22 settembre, poi, ci sarà spazio anche per la consueta striscia del daytime pomeridiano di Amici 25 che troverà spazio nel primo pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda, anche quest'anno, è prevista dalle 16:10 alle 16:40 circa, subito dopo Uomini e donne, in partenza proprio dal 22 settembre nel daytime Mediaset.

Cosa cambia nel cast della nuova edizione di Amici 25

Intanto, le prime anticipazioni sul cast di Amici 2025 rivelano che non ci sarà più la prof Deborah Lettieri, che aveva debuttato lo scorso anno prendendo il posto di Raimondo Todaro.

Maria De Filippi ha scelto di modificare il cast degli insegnanti, complice anche la poca incisività della prof Lettieri nel corso della stagione, risultando particolarmente noiosa e poco incline alla creazione di dinamiche interessanti per il programma.

Dal 21 settembre, quindi, nel cast dei nuovi professori di ballo ritornerà Veronica Peparini che, per diverse edizioni, è stata una delle insegnanti della scuola più famosa d'Italia, conquistando il gradimento del pubblico da casa.