Ricardo confiderà a Romulo il suo segreto nelle prossime puntate de La Promessa: "Forse amo ancora mia moglie", dirà, lasciando il maggiordomo senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Santos scaverà nel passato dei suoi genitori e riceverà versioni incompatibili da entrambi. La madre dirà che Ricardo era un violento, mentre l'uomo sosterrà che Ana ha abbandonato la sua famiglia perché incinta di un altro. Santos sarà molto confuso e chiederà un confronto a tre con Ricardo e Ana, ma suo padre si rifiuterà di vedere sua moglie. La scelta di Ricardo desterà ulteriori sospetti in Santos, ma l'uomo spiegherà a Romulo di avere soltanto paura dei suoi sentimenti.

Le due verità opposte di Ricardo e Ana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos continuerà a cercare la verità sulla sua famiglia. Il passato di Ricardo inizierà a emergere, ma ci saranno due versioni contrastanti dei fatti. Tutto avrà inizio quando Petra rivelerà a Santos che sua madre Ana è viva e il ragazzo sarà furioso con il padre, che gli ha mentito per anni. Il rapporto tra Ricardo e suo figlio peggiorerà ulteriormente quando Pia mostrerà a Santos la lettera di addio di Ana, per provare che la donna ha abbandonato lui e suo padre perché incinta di suo zio. Per il ragazzo sarà sconvolgente pensare che sua madre abbia preferito un'altra famiglia a lui e non riuscirà ad accettare questa realtà.

Ricardo spiegherà al figlio che gli ha mentito per proteggerlo, ma Santos non si accontenterà delle sue parole e proseguirà le sue ricerche. Con la complicità di Petra, che non lo abbandonerà mai, Santos lascerà il palazzo per andare da sua madre e avere un confronto con lei. A costo di perdere il lavoro per non aver ricevuto alcun permesso, partirà e tornerà con una versione totalmente diversa da quella di Ricardo. A Petra, Santos confiderà che Ana gli ha spiegato di essere stata costretta a fuggire perché suo marito la maltrattava. "Mio padre era un mostro", dirà Santos in lacrime a Petra, raccontando che Ana voleva portarlo con sé, ma Ricardo ha minacciato di togliere la vita a entrambi.

La ferita segreta e mai guarita di Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos non avrà più intenzione di rivolgere la parola al padre. Dopo aver parlato con Ana, considererà Ricardo come l'unico responsabile della sua infanzia infelice. Il maggiordomo non mollerà e continuerà a sostenere la sua versione, tanto che Santos sarà confuso. Il ragazzo troverà una soluzione: un confronto a tre con i suoi genitori per capire chi dei due stia mentendo. Pur sembrando la cosa più logica da fare, Ricardo si rifiuterà di rivedere Ana e questo aumenterà i sospetti in Santos e anche in Pia. Romulo, per una volta, darà ragione a Santos e spingerà Ricardo ad accettare la proposta di suo figlio, ma non riuscirà nel suo intento.

Ricardo inizierà col dire che Ana potrebbe continuare a mentire nonostante l'incontro, ma poi rivelerà a Romulo il vero motivo del suo rifiuto. "Non ho paura di Ana, ho paura di me stesso", dirà, "Forse amo ancora mia moglie". Romulo resterà di sasso, anche perché i sentimenti di Ricardo per Pia sembravano sinceri. Vedere Ricardo in lacrime, però, farà desistere Romulo dal continuare a convincerlo. Nel frattempo, Pia non riuscirà a spiegarsi il comportamento di Ricardo e si aprirà con Romulo.

Il matrimonio disastroso di Pia e Gregorio

Pia ha già avuto una pessima esperienza con un uomo violento e quindi l'argomento la tocca da vicino. L'ex governante era sposata con Gregorio, un uomo all'inizio molto gentile e disponibile che, dopo le nozze, si è rivelato un mostro.

A pochi giorni dal matrimonio, Gregorio ha iniziato ad avvelenare Pia con lo scopo di fare del male al bambino che aveva in grembo e che non era suo. Quando la donna si è accorta del grave reato, Gregorio ha tentato di toglierle la vita. Pia si è salvata solo grazie all'intervento di Romulo e Gregorio è finito in carcere. L'incubo sembrava finito, ma è tornato prepotentemente quando Gregorio ha scontato il debito con la giustizia. È tornato a La Promessa pretendendo con la forza che Pia lo seguisse. La donna è arrivata a inscenare la sua morte pur di liberarsi di suo marito, ma non è bastato. Quando Gregorio ha capito il trucco, è tornato a perseguitare Pia e, ancora una volta, è stato Romulo a salvarla. Il maggiordomo si è macchiato del grave reato di omicidio contro Gregorio, ma ha reso libera Pia.