Nella seconda stagione de La forza di una donna, Enver rivelerà a Sarp che Bahar e i bambini sono vivi, chiedendogli però di stare lontano dalla famiglia, visto il momento di salute delicato che sta attraversando la donna. L’uomo non manterrà la promessa e si presenterà in ospedale, dove Nisan e Doruk lo riabbracceranno e per il più piccolo sarà la prima volta.

Sarp ossessionato dopo la notte al cimitero

Sarp sarà ormai fuori di sé dopo la notte al cimitero, quando scoprirà che nelle tombe non ci sono Bahar e i suoi bambini. La conferma che la sua famiglia è viva diventerà un’ossessione, e per questo deciderà di mantenere la promessa fatta a se stesso: non si muoverà dalla casa di Hatice ed Enver finché non avrà tutte le risposte.

Nonostante gli assicureranno che Hatice ed Enver sono fuori casa, Sarp sarà convinto che all’interno ci sia qualcuno.

Il crollo di Sarp e la confessione di Enver

Infatti sarà così: ci sarà Enver che, terrorizzato, cercherà di resistere in silenzio, evitando qualsiasi rumore. Ma quando andrà a sbirciare dallo spioncino, accadrà l’impensabile: vedrà Sarp crollare svenuto davanti alla porta. Sarà in quel momento che deciderà di aprire, incapace di lasciarlo lì a terra. Una volta dentro, Sarp, ancora sconvolto, si inginocchierà e lo implorerà: “Dimmi la verità. La mia famiglia è viva?”.

Bahar è molto malata: la verità che sconvolge Sarp

Enver, fino a quel momento deciso a proteggere Bahar, non riuscirà più a mentire.

Con voce rotta gli rivelerà che sì, Bahar, Nisan e Doruk sono vivi. Per Sarp sarà come rinascere, finalmente avrà la conferma che tanto cercava. Ma la gioia durerà poco. Enver lo bloccherà: non potrà correre da lei in ospedale, perché dovrà sapere un’altra verità dolorosa. “Bahar è molto malata, sta morendo”, gli confesserà, gettandolo nello sconforto.

Nisan ritrova suo padre e lo abbraccia

Intanto, proprio in ospedale, Hatice arriverà con Nisan e Doruk, angosciata per la salute della figlia dopo la grave ricaduta. La bambina, avvicinandosi al bancone delle informazioni, resterà senza fiato: davanti a lei ci sarà il padre, Sarp, che non ha mantenuto la promessa fatta a Enver di stare lontano dalla sua famiglia.

Il momento che sognava da tempo finalmente si realizzerà. La piccola gli correrà incontro e lo abbraccerà, seguita da Doruk che lo stringerà per la prima volta.

Tutti assisteranno commossi a questa scena che cambierà per sempre gli equilibri. Arif osserverà impotente e preoccupato: saprà che quell’abbraccio rischierà di mettere in grave pericolo il suo legame con Bahar. E per Sarp, appena tornato, sarà solo l’inizio di una battaglia ancora più dura.