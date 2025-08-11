In Forbidden fruit, il pranzo organizzato da Zeynep per celebrare l’unione con Alihan prenderà una piega inaspettata. L’arrivo di Ender, vestita di bianco, cambierà radicalmente l’atmosfera. Davanti a tutti, dichiarerà: “Alihan è mio marito, ci siamo sposati”.

Alihan scopre la verità su Halit e la madre

Alihan sarà in pieno progetto vendetta quando scoprirà che Halit è stato l'amante di sua madre. Tutto emergerà a causa di un orologio di Halit: è lo stesso che Alihan ha visto il pomeriggio in cui ha sorpreso la madre con il suo amante a casa loro e a confermarlo c'è una data incisa sulla cassa.

Alihan prepara un piano per togliere l’azienda a Halit

Dopo aver messo da parte l'idea di ucciderlo, Alihan vorrà vendicarsi portando via a Halit la cosa che tiene di più nella sua vita: la sua azienda. Fonderà una società con sede a Bruxelles che, lentamente, comprerà le azioni di Halit, ma non solo: gli verrà in mente di chiedere aiuto a Ender.

Ender propone un’alleanza e un matrimonio strategico

Ender sarà entusiasta per questa collaborazione e dirà ad Alihan che quando è nato Erim, lui gli ha regalato il 5% delle azioni della sua società. Visto che il bambino è un minore, quelle quote le gestisce la madre, ma lei sarebbe disposta a cederle ad Alihan senza vendergliele, a patto che la sposi.

Alihan ed Ender si sposano in segreto

Una proposta impegnativa quella di Ender, anche perché Alihan ha da poco chiesto a Zeynep di sposarlo. Tuttavia, la voglia di vendetta supererà tutto, così Alihan ed Ender si sposeranno in gran segreto.

Zeynep organizza un pranzo per annunciare le nozze

Nel frattempo, Zeynep organizzerà un pranzo per ufficializzare davanti a tutti l'unione con Alihan. Ad aiutarla ci saranno i suoi amici più cari, tra cui Emir e Caner. Quest'ultimo non esiterà a raccontare alla sorella ciò che sta succedendo e lei coglierà la palla al balzo per recarsi nel ristorante e fare una "sorpresa".

Ender rivela a Zeynep il matrimonio con Alihan

Anche per Alihan questo pranzo sarà una sorpresa e quando arriverà e troverà Zeynep entusiasta e vestita di bianco, con tutti i loro amici intorno, non se la sentirà più di mentirle.

"Zeynep, dobbiamo parlare subito di una cosa urgente", dirà Alihan, ma non avrà nemmeno il tempo di spiegarsi, perché giungerà Ender, anche lei tutta vestita di bianco, che si avvicinerà da Alihan e, guardando Zeynep dritta negli occhi, le dirà: "Sai, Alihan è mio marito, ci siamo sposati".

Zeynep reagisce e lascia il ristorante

Zeynep non riuscirà a capire che cosa stia succedendo, così Ender le farà vedere il Trouwboekje, ovvero il documento rilasciato dal comune a una coppia che si sposa, contenente i dati del matrimonio, come nomi, data e luogo delle nozze.

Zeynep lo guarderà e resterà senza parole, come ha potuto fare una cosa del genere. Scapperà via disperata, nonostante Alihan le dica di fermarsi: se ha fatto questo, c'è una spiegazione valida. Tuttavia, lei non vorrà saperne e Alihan crederà di averla persa per sempre.