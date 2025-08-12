I telespettatori di Rai 1 saranno presto accontentati con la messa in onda de Il Paradiso delle signore. La soap pomeridiana tornerà sul piccolo schermo da lunedì 25 agosto alle 16 con le repliche delle ultime dieci puntate trasmesse tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. L'episodio 160, conclusivo della nona stagione, verrà quindi trasmesso venerdì 5 settembre, mentre da lunedì 8 settembre andrà in onda la prima puntata della decima stagione.

Le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle signore in onda dal 25 agosto

Come di consueto, anche per l'estate 2025 Rai 1 ha previsto la messa in onda delle repliche della nona stagione de Il Paradiso delle signore.

A partire dalle 16 di lunedì 25 agosto, infatti, verranno trasmessi gli episodi finali della soap, ovvero le puntate dalla numero 151 alla 160. L'ultimo episodio, cioè il finale della nona stagione, andrà in onda venerdì 5 settembre. Le repliche sono state richieste a gran voce dai fan della soap pomeridiana, che sui social hanno espresso il desiderio di rivedere i loro beniamini anche nei pomeriggi estivi.

Le repliche de Il Paradiso delle signore in onda fino al 5 settembre

La puntata 160, conclusiva della nona stagione, verrà trasmessa venerdì 5 settembre alle 16 su Rai 1. Da lunedì 8 settembre, invece, andrà in onda la prima puntata della decima stagione. Gli attori hanno iniziato a girare le scene che verranno trasmesse nel mese di settembre già a fine maggio.

L'orario delle nuove puntate rimarrà invariato ed è previsto sempre per le 16. Molti degli attori sono stati confermati, ma ci saranno anche alcune new entry nel cast, tra cui Simone Montedoro, già noto ai telespettatori per il ruolo da protagonista nella fiction Don Matteo.

Un riepilogo del finale della decima stagione: Mimmo ha salvato la vita a Enrico

Nelle puntate conclusive della nona stagione de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Mimmo ha salvato la vita a Enrico, ma quest’ultimo è rimasto ferito a un braccio. Il medico ha poi avuto delle conseguenze alla mano, ma ha preferito tacere con i suoi cari riguardo ai suoi problemi. Nel frattempo, Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia, promettendo ad Adelaide di mantenere il riserbo sulla questione.

Rosa, invece, ha scelto di tornare a vivere a Bologna con sua madre, dopo essere rimasta delusa da Tancredi. Di Sant’Erasmo, infatti, aveva giurato alla giornalista di non avere nulla a che fare con il plagio dell’abito di Botteri. Marcello, però, è riuscito a scoprire la verità grazie alla confessione di Rita Marengo, che ha rivelato di essere stata ingaggiata proprio da Tancredi come spia. Tuttavia, Marcello ha deciso di non denunciare Tancredi per non infangare il buon nome della famiglia Di Sant’Erasmo e proteggere così Adelaide da uno scandalo.