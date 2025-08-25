Le anticipazioni de La Promessa preannunciano momenti di grande tensione alla tenuta della famiglia De Lujan, a causa della misteriosa scomparsa di Jana. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a domenica 7 settembre alle 19:40 su Rete 4, Manuel verrà a sapere che all’ospedale di Villalquino è stata ricoverata una donna priva di sensi. Convinto che possa trattarsi della sua fidanzata, l’erede del marchesato si precipiterà per verificarlo di persona. Nel frattempo, Vera deciderà di denunciare suo padre, mentre Martina sorprenderà Pelayo intento a spiare Catalina.

Jana non dà sue notizie, Manuel corre a Villalquino

La fuga di Jana proseguirà anche nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano tensioni familiari tra Cruz e suo figlio Manuel, che accuserà la marchesa di aver favorito la fuga della ragazza. In parallelo, Manuel si confiderà con Alonso, dichiarandogli il suo amore per Jana, ma anche in questo caso non riceverà il sostegno di Cruz, che continua a desiderare per il figlio un matrimonio vantaggioso dal punto di vista sociale. Un colpo di scena si verificherà quando Manuel verrà a sapere che all’ospedale è stata ricoverata una donna priva di sensi. Sconvolto all’idea che possa trattarsi di Jana, si recherà immediatamente a Villalquino per accertarsi della sua identità.

Martina sorprende Pelayo intento a spiare Catalina

Nel frattempo, Martina sorprenderà Pelayo mentre spia Catalina e, per proteggere la cugina, inviterà il conte a lasciarla in pace. Parallelamente, Catalina inizierà a sentirsi male e confiderà a Simona di soffrire di dolori e incubi.

Successivamente, sarà proprio Catalina a chiedere un confronto con Pelayo e, durante il chiarimento tra i due ex fidanzati, il conte De Anyl le rivelerà la verità sul suo arrivo a La Promessa: è stato mandato da Cruz con l’obiettivo di sedurla.

Intanto Vera sarà decisa a denunciare suo padre, il duca De Carril, ma verrà fermata in tempo da Lope e Teresa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto l'accordo fra Manuel e Cruz

Nelle precedenti puntate, Jana ha avuto un confronto con la marchesa, scoprendo il piano concordato con Manuel. Cruz e suo figlio hanno infatti deciso di "costruire" un passato fittizio per Jana in vista della sua presentazione in società: non potevano presentarla come un’ex cameriera del palazzo, ma come una donna di nobili origini.

Quando Jana ha appreso direttamente da Cruz di questo accordo, è rimasta delusa per l’ennesimo segreto che Manuel le aveva tenuto nascosto. I due innamorati hanno quindi avuto un acceso confronto, durante il quale Jana si è mostrata molto contrariata.