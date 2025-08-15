Le anticipazioni sulle nuove puntate della soap tv Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso della stagione autunnale di Canale 5 rivelano che Alihan si ritroverà a dover dire addio per sempre alla sua amata Zeynep. L'uomo, dopo le nozze segrete con Ender, dovrà fare i conti con la rabbia della sua amata che non avrà alcuna intenzione di perdonarlo e gli restituirà l'anello di fidanzamento che avrebbe permesso loro di pensare alle nozze.

Intanto Ender si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti del suo ex Halit che, in un momento di rabbia, arriverà a dire che potrebbe farla fuori per sempre.

Alihan si sposa in gran segreto: cosa succede nella soap Forbidden Fruit in autunno

Alihan, dopo aver scoperto che Halit è stato l'amante di sua mamma, andrà su tutte le furie e deciderà di vendicarsi dell'uomo, attuando un piano diabolico assieme a Ender.

I due decideranno di convolare a nozze insieme, in gran segreto, così da poter permettere ad Alihan di entrare in possesso di una quota dell'azienda di Halit.

Un matrimonio solo per convenienza che, tuttavia, sgretolerà il sogno d'amore di Zeynep la quale aveva già progettato le sue imminenti nozze con Alihan.

Il ragazzo cercherà di farle capire che è lei la vera e unica donna con cui vuole passare il resto della sua vita, ma ciò non basterà a placare l'ira di Zeynep.

Alihan perde Zeynep, Ender senza scrupoli

Le anticipazioni turche delle puntate autunnali di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep confesserà ad Alihan che non vuole più stare al suo fianco e che ormai l'ha persa per sempre, tanto da restituirgli anche l'anello di fidanzamento ufficiale.

In questo modo, quindi, Alihan finirà per perdere per sempre la donna della sua vita, intenzionata a mettere una pietra sopra a ciò che c'è stato tra di loro.

Intanto Ender si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti del suo ex Halit e, dopo le nozze con Alihan, farà esplodere la sua rabbia.

Il ricco imprenditore non gradirà il gesto della sua ex compagna, al punto da avere una durissima reazione: in un acceso scontro verbale, infatti, arriverà a farle delle minacce di morte.

La soap Forbidden Fruit si ferma solo a Ferragosto su Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi, Mediaset ha scelto di sospendere l'appuntamento in prima visione assoluta con Forbidden Fruit solo nel giorno di Ferragosto.

Questo venerdì 15 agosto, gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 alle ore 14:15, non troveranno le nuove vicende di Zeynep e Alihan, bensì ci sarà un film sentimentale che occuperà lo slot pomeridiano fino alle 16:30, dopodiché ci saranno i consueti appuntamenti con If you love e La forza di una donna, in prima visione assoluta.