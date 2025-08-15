Ceyda e Yeliz regaleranno un abito elegante a Bahar per le nozze di Ceyda e Peyami, nella puntata de La forza di una donna di giovedì 21 agosto.

Le anticipazioni rivelano che alla vigilia del matrimonio di Ceyda e Peyami, Bahar riceverà una sorpresa: Enver e le sue amiche le faranno trovare un vestito da cerimonia. Tuttavia, la donna temerà di non poterlo indossare a causa dei lividi sul suo corpo. Nel frattempo Hatice cercherà la prima amante di suo marito.

Hatice decisa a rintracciare l'amante del primo marito

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice sarà molto preoccupata quando saprà che Sirin ha l'epatite.

La donna vedrà il trapianto di Bahar sempre più lontano e per questo correrà ai ripari. Sebbene a malincuore, Hatice proverà a rintracciare una donna di nome Bahar, l'amante del suo primo marito e per farlo telefonerà a Hamine, un'anziana signora molto informata sul quartiere in cui abitava la donna. La delusione sarà grande per Hatice quando apprenderà che la signora Bahar si è trasferita e l'unica cosa che potrà fare sarà chiedere a Hamine di darle notizie in merito, se dovesse sapere qualcosa di più a riguardo. Nel frattempo, a casa di Bahar ferveranno i preparativi per il matrimonio di Ceyda e l'atmosfera sarà allegra e distesa. Pur non essendo nozze d’amore, l'emozione sarà palpabile, anche perché Umran si impegnerà a pagare tutte le spese e quindi farà le cose in grande.

Enver prenderà le ultime misure per il vestito di Peyami e il piccolo Doruk non potrà fare a meno di essere geloso di lui, sapendo che l’indomani sposerà Ceyda.

Doruk e Nisan impazienti per il matrimonio

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 21 agosto, Doruk farà a Bahar delle domande che riguardano il matrimonio di Ceyda. Dopo essersi assicurato che si tratta di nozze senza alcun valore, il bambino si informerà su come sarà il grande giorno. Bahar spiegherà a lui e Nisan che ad attenderli ci sarà un hotel di lusso, in cui avranno persino il bagno in camera. Più tardi, arriveranno anche Ceyda e Yeliz con una splendida sorpresa per Bahar: con l'aiuto di Enver, le regaleranno un abito molto elegante da indossare alla cerimonia.

Bahar sarà senza parole di fronte a quel dono così prezioso, ma spegnerà gli entusiasmi dicendo che non può indossare quell'abito. La donna mostrerà ai suoi amici i tanti lividi causati dalla malattia e i tre si incupiranno, ma Ceyda penserà a un modo per rimediare.

La situazione di Bahar è sempre più preoccupante

La malattia di Bahar sta avanzando molto rapidamente nonostante le cure a cui si sottopone con regolarità. Jale non ha nascosto che la situazione è molto seria e per escludere il rischio di vita è necessario effettuare un trapianto di midollo osseo. La famiglia di Bahar si è sottoposta ai test necessari, ma alla fine l'unico midollo compatibile è risultato essere quello di Sirin. Al carattere difficile della ragazza si è aggiunto anche un valore dell'epatite che costringe a rimandare ulteriormente il trapianto. Nel frattempo, i sintomi della malattia sono sempre più evidenti e, oltre a faticare a camminare, Bahar sta facendo i conti con i lividi sul suo corpo.