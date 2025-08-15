Cambio palinsesto sulle reti Mediaset dal 25 al 31 agosto con il ritorno della soap opera Tradimento, in prima visione assoluta. Dopo il lungo stop per la pausa estiva, la serie incentrata sulle vicende di Guzide sarà in onda nuovamente a partire da venerdì 29 agosto in prima serata.
Nel pomeriggio, invece, si arriverà alla chiusura di If you love: la nuova soap sentimentale di Canale 5 terminerà la sua prima e unica stagione di messa in onda con la puntata conclusiva di domenica 31 agosto.
Chiude If you love in daytime: cambio palinsesto Mediaset 25-31 luglio
La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle nuove modifiche dal 25 agosto in poi, quando in daytime non ci sarà spazio per il ritorno di Io sono Farah.
La serie turca con protagonista Demet Ozdemir non tornerà in onda in prima visione assoluta come inizialmente previsto e, al suo posto proseguirà l'appuntamento con il doppio episodio di If you love.
In casa Mediaset, infatti, si è scelto di accelerare la messa in onda della nuova soap con Kerem Bursin per portarla al più presto al gran finale, tanto da trasmetterla anche di domenica pomeriggio.
Il prossimo 31 agosto, nel pomeriggio domenicale di Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata della prima e unica stagione della soap opera.
Tradimento ritorna nella fascia serale di Canale 5
Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, poi, si appresta ad accogliere anche il ritorno di Tradimento, l'altra fortunata serie turca sospesa a giugno per una lunga pausa estiva.
A poche puntate dal gran finale di sempre, si era scelto di non trasmettere le puntate conclusive in piena estate, bensì preservare il prodotto e puntare sulla messa in onda nel palinsesto autunnale.
Le nuove puntate della soap incentrata sulle vicende di Guzide saranno in onda regolarmente a partire da venerdì 29 agosto in prime time, dalle 21:40 circa.
La soap, però, non tornerà più in onda nel daytime pomeridiano: al suo posto, per tutta la stagione autunnale, si è scelto di puntare sulla messa in onda di Forbidden Fruit, che questa estate ha registrato ascolti in costante crescita.
Guzide scopre la verità sul figlio nel gran finale di Tradimento
Intanto, le anticipazioni che porteranno al gran finale di Tradimento rivelano che Guzide farà i conti con l'amara scoperta sul figlio biologico.
La donna scoprirà di essere stata ingannata dal marito Tarik che, fin dal primo momento, sapeva benissimo che Oylum non fosse la loro vera figlia.
Il motivo della bugia? Il bambino partorito da Guzide presentava delle gravi malformazioni, motivo per il quale l'uomo scelse di darlo in adozione, tenendo all'oscuro di tutto sua moglie.