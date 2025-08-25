Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre rivelano che Gennaro si ritroverà vittima di una brutale aggressione da parte di Roberto Ferri.

Il ricco imprenditore finirà in ospedale e le sue condizioni di salute faranno preoccupare moltissimo anche il fratello Vinicio, al punto da rientrare in fretta e furia a Napoli.

Intanto, Rosa si ritroverà a soffrire per il suo ex Damiano: dopo il bacio che c'è stato tra i due, la donna si renderà conto di non averlo mai dimenticato.

Gennaro Gagliotti viene aggredito: anticipazioni Un posto al sole 1-5 settembre

Tra Gennaro e Roberto si arriverà a un durissimo scontro, dopo che Gagliotti proverà ad aggredire Marina, per aver scoperto il suo piano vendicativo che prevedeva di incastrarlo per il caso della morte di Assane.

Ferri deciderà di intervenire e sferrerà dei pugni al volto di Gennaro, al punto da lasciarlo steso al suolo, privo di sensi.

Una situazione preoccupante che costringerà la polizia a intervenire per avviare delle indagini per cercare di scoprire la verità sui motivi di tale aggressione.

Intanto Vinicio verrà informata dell'aggressione subita dal fratello e, preoccupato, deciderà di rientrare in fretta e furia a Napoli.

Rosa soffre per il suo ex Damiano

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che Damiano prenderà un'importante decisione legata al suo futuro professionale, tale da preoccupare la sua ex Rosa.

Dopo il bacio che c'è stato tra i due, Rosa si renderà conto che Damiano non le è del tutto indifferente, sebbene ormai la loro relazione sia terminata da un po' di tempo.

Rosa, quindi, si ritroverà a soffrire per amore e a mettere in secondo piano la sua storia d'amore con Pino, con il quale ha trascorso le vacanze estive, cercando di non pensare al bacio con Damiano.

Niko, invece, riuscirà finalmente a trovare il modo per sorprendere la sua amata Manuela con una proposta di matrimonio ufficiale.

Mariella, invece, deciderà di confidarsi con il suo amico Sasà al quale rivelerà tutte le novità legate al suo riavvicinamento con Guido.

La storia d'amore tra Rosa e Damiano a Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Rosa non aveva mai nascosto il suo forte interesse nei confronti dell'ex Damiano, tanto da ritrovarsi a soffrire per le sue scelte sentimentali.

Damiano, infatti, aveva deciso di mettere una pietra sopra al passato e lasciarsi tutto alle spalle, intraprendendo poi una nuova relazione con Viola.

Un duro colpo per Rosa che, inizialmente fece grande fatica ad accettare la cosa, salvo poi mettersi l'anima in pace e rendersi conto di dover guardarsi intorno per cercare di lasciarsi alle spalle il passato, finendo per cedere al corteggiamento del postino Pino, che riuscì a conquistarla.

Una storia d'amore non facile per Rosa che, inizialmente, sembrava non essere convinta al 100% di lasciarsi andare nei confronti del postino. Per Pino fu una vera e propria sfida riuscire a far breccia nel cuore della donna, inconsapevole del fatto che fosse ancora scottata dalla fine della relazione con Damiano e dalle sue scelte sentimentali.