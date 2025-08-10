Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda nella stagione autunnale rivelano che Halit scoprirà della gravidanza di Yildiz.
Una doccia fredda per l’uomo che, poco prima, aveva preso in considerazione l’idea di chiedere il divorzio.
Intanto, Alihan si troverà in pericolo di vita a causa di Hira, che si metterà ai comandi del suo aereo privato: di lui si perderanno le tracce e la notizia sconvolgerà Zeynep.
Halit scopre che diventerà padre: cosa succede a Forbidden Fruit in autunno
Yildiz dovrà fare i conti con la notizia dei tradimenti di suo marito e deciderà di affrontarlo a muso duro.
Tra i due ci sarà un scontro acceso, che porterà la donna ad avere un malore, tanto da costringerla al ricovero in ospedale.
Dopo i controlli medici, Halit scoprirà che la moglie è incinta: una notizia che lo lascerà sconvolto, dato che aveva intenzione di divorziare da lei.
In realtà, Halit non sa di essere vittima di un inganno: Yildiz ha corrotto le infermiere dell'ospedale per far risultare dalle analisi che è incinta, così da trattenere suo marito ed evitare il peggio.
Zeynep scossa dalle brutte notizie su Alihan
Le anticipazioni turche delle puntate autunnali di Forbidden Fruit, inoltre, rivelano che Alihan si ritroverà in pericolo di vita per colpa di Hira.
Non accettando il rifiuto da parte dell'uomo, Hira deciderà di mettersi alla guida del suo aereo privato e, dopo averlo narcotizzato, finirà per far sparire l'aereo dal radar.
Nessuno saprà che fine abbia fatto: una notizia che lascerà addolorata Zeynep, la quale vivrà momenti di grande terrore all'idea di non sapere che fine abbia fatto Alihan, temendo di averlo perso per sempre.
A settembre previsto un cambio di programmazione per Forbidden Fruit su Canale 5
In attesa di questi episodi della soap, che andranno in onda nel corso della stagione autunnale, fino a metà settembre Forbidden Fruit continuerà a essere trasmessa con una puntata della durata di un'ora, offrendo così ai fan la possibilità di seguire più a lungo le intricate vicende dei protagonisti.
Con il ritorno di Uomini e donne nella fascia pomeridiana, invece, il daytime di Canale 5 subirà delle variazioni e la durata della serie turca verrà ridotta.
Gli episodi passeranno da un'ora a 30 minuti circa al giorno, andando in onda dalle 14:15 alle 14:45, dopodiché la linea passerà a Uomini e donne, in onda regolarmente fino alle 16:05 su Canale 5.