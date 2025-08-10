Sevilay tornerà sui suoi passi con Nuh e, nella puntata de La notte nel cuore di domenica 24 agosto, deciderà di scappare con lui: "Portami ovunque, voglio restare con te", dirà dopo essersi scusata per averlo lasciato.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver scoperto di essere stata adottata, Sevilay non vorrà restare alla villa: telefonerà a Nuh chiedendo di vederlo. Quando Cihan capirà che sua moglie è fuggita con Nuh, si metterà sulle loro tracce e quando li raggiungerà ci sarà un duro scontro. Cihan e Nuh si troveranno faccia a faccia: entrambi punteranno la loro arma, l'uno contro l'altro.

La drastica decisione di Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay non potrà più restare a casa Sansalan, dopo aver saputo che Hikmet l'ha adottata. La ragazza non accetterà la menzogna che le è stata raccontata per anni: non riconoscerà alcun valore nella sua madre adottiva. Hikmet si rifiuterà di rivelare a Sevilay il nome di suo padre, continuano ad essere molto autoritaria con lei. Stanca di quella situazione, Sevilay si metterà in macchina e scapperà dalla villa. La ragazza telefonerà a Nuh che la raggiungerà subito per poi ascoltare il suo sfogo. "Sono stata adottata", dirà Sevilay al ragazzo che ammetterà che sapeva già tutto. La ragazza spiegherà che non vuole restare un minuto di più in quella casa e si riappacificherà con Nuh: "Ti credo", gli dirà, pronta a ricominciare con lui.

"Scusami se ho creduto a loro e non a te", ripeterà ancora la ragazza a Nuh che la perdonerà senza esitazioni. Il fratello di Melek non abbandonerà Sevilay in un momento così duro. "Portami ovunque, accetterò qualsiasi posto, voglio restare al tuo fianco", dirà Sevilay, pronta a fuggire con il suo amato. Nel frattempo, alla villa, Hikmet si accorgerà dell'assenza di sua figlia e correrà da Samet: "Sevilay è scappata", gli dirà mentre arriverà Cihan. Quest'ultimo vorrà saperne di più, ma tutto quello che sua zia potrà dire è che Sevilay è andata via con Nuh.

Cihan deciso a riprendersi sua moglie

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 24 agosto, Samet suggerirà a Hikmet e Cihan di lasciar perdere Sevilay.

L'uomo ricorderà a sua sorella che la ragazza non è sua figlia, mentre Cihan non l'ha mai amata. Il consiglio di Samet, tuttavia, non verrà ascoltato affatto da suo figlio. Cihan sarà furioso al solo pensiero di cosa potrebbero dire i giornali se scoprissero la fuga di Sevilay con Nuh: lui passerebbe per l'uomo tradito. Il ragazzo radunerà i suoi uomini per poi consegnare una pistola ad ognuno di loro, pronto a riprendersi sua moglie a qualunque costo. Nuh e Sevilay si metteranno in viaggio, ma poco dopo si accorgeranno che Cihan li sta seguendo. I due ragazzi si ritroveranno faccia a faccia e ognuno di loro punterà l'arma contro l'altro.

Le rotture di Cihan con Melek e di Nuh con Sevilay

Nelle puntate precedenti, Sumru ha ammesso davanti alla sua famiglia che Nuh e Melek sono i suoi figli e lei li ha abbandonati quando erano ancora in fasce.

La notizia ha scosso tutti e, in particolare, Samet che ha chiuso con sua moglie e l'ha buttata fuori di casa. Nuh e Melek hanno chiesto alla loro madre il motivo del loro abbandono e Sumru è stata sincera: "Siete nati da un abuso". La versione della donna, però, non ha convinto Melek e Nuh i quali, da quel momento, hanno deciso di lasciare la villa. Cihan e Sevilay, invece, hanno deciso di troncare la loro relazione con Melek e Nuh, certi di essere stati ingannati. Sia Cihan che Sevilay credono che Nuh e Melek abbiano seguito un piano ben preciso e hanno finto di amarli per raggiungere i loro obiettivi.