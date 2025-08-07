Nella seconda stagione di Forbidden fruit, cresceranno i dubbi di Halit sulla presunta gravidanza di Yildiz. L’uomo, sempre più sospettoso, deciderà di richiedere un nuovo test per verificare se la moglie lo stia ingannando. A sollevare i suoi sospetti sarà Ender, intenzionata a mettere in discussione la versione di Yildiz.

Halit scopre che Yildiz è incinta

Nelle prossime puntate, durante un controllo medico dopo un malore, emergerà che Yildiz è incinta. Una situazione abbastanza sorprendente per Halit, visto che era anche in procinto di divorziare da lei per il matrimonio omesso con Kemal.

Tuttavia, vista la situazione, farà un passo indietro e starà al fianco della moglie.

Yildiz finge la gravidanza per trattenere Halit

Accadrà quello che Yildiz aveva previsto, perché in realtà la ragazza non è incinta, sta solo fingendo per tenere il marito legato a sé e ci riuscirà. Tuttavia, Yildiz dovrà temere un'altra presenza ingombrante, quella di Ender, che non accetterà l'arrivo di questo bambino.

Ender vuole ostacolare i piani di Yildiz

La gravidanza di Yildiz scombinerà i piani di Ender, visto che, dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale con Halit, progettava di farli separare e di tornare tra le braccia di suo marito. Arriverà addirittura a chiedere la collaborazione di Aysel, la domestica di Halit, domandandole di far bere a Yildiz una medicina che potrebbe indurle l'aborto.

Il dubbio di Ender

Solo dopo mille ragionamenti, però, a Ender sorgerà un dubbio: e se Yildiz non fosse veramente incinta? Grazie alla collaborazione di Caner, riusciranno ad avere in mano la cartella clinica di Yildiz, con le analisi che attestano che la ragazza non è affatto incinta.

Halit decide di sottoporre Yildiz a un nuovo test di gravidanza

Con i risultati delle analisi in mano, Ender andrà da Halit e gli dirà che la moglie non è incinta e che lo sta solo prendendo in giro. Lui non le crederà, allora Ender gli darà un suggerimento: "Se vuoi provare che ciò che dico è vero, falle fare un altro test di gravidanza". La sicurezza di Ender metterà in guardia Halit, così progetterà di far fare un altro test alla moglie.

Il confronto tra Halit e Yildiz

Chiamerà un medico e, senza avvisare Yildiz, arriveranno a casa. Bloccheranno la ragazza sul letto e le faranno un prelievo di sangue. "Ma chi è quest'uomo? Perché devo dare il mio sangue a uno sconosciuto?", urlerà Yildiz, ma Halit le dirà che deve stare zitta.

Lui le dirà a chiare lettere che non si fida di lei e che vuole fare un altro test di gravidanza per controprova. "Se dovesse uscire che non sei incinta, giuro che ti faccio strisciare". Yildiz inizierà a tremare.