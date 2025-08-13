Nelle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso del 2026 su Canale 5 si assisterà alla drammatica uscita di scena di Halit.

Il ricco imprenditore perderà la vita dopo un acceso scontro con Yildiz, Sahika ed Ender.

Le tre donne si alleeranno per tenere a bada la furia dell'uomo, facendolo cadere rovinosamente dalle scale. Per lui non ci sarà nulla da fare e, in seguito, per Yildiz e le altre due donne si apriranno le porte del carcere.

Lo scontro tra Halit e Yildiz: cosa succede a Forbidden Fruit nel 2026

Dopo la nascita del loro bambino, Halit sarà spietato con Yildiz, al punto da decidere di non farle vedere più il figlio.

La donna sarà costretta ad andare in segreto alla villa dell'uomo e approfittare dei momenti della sua assenza per riuscire a passare del tempo con il suo bambino.

Un giorno, però, Halit rientrerà a casa con largo anticipo rispetto al solito e assisterà a una scena inaspettata: Yildiz che culla e coccola il loro bambino. L'imprenditore andrà su tutte le furie e alzerà la voce contro la donna, intimandole di uscire da casa sua e non metterci più piede.

Halit esce di scena, Yildiz finisce in galera

Proprio in quei momenti in cui si consumerà lo scontro tra Halit e Yildiz, arriveranno anche Sahika ed Ender. Le due donne, ascoltando la conversazione, decideranno di andare al piano di sopra della villa e di intervenire per evitare che Halit possa fare del male alla mamma di suo figlio.

L'imprenditore, però, diventerà ancora più furioso, al punto da strattonare le tre donne che, a quel punto, decideranno di unire le forze per far fronte al nemico.

Halit verrà spinto giù dalle scale in maniera involontaria: una caduta rovinosa che gli costerà la vita, dato che morirà subito dopo l'impatto. Per lui non ci sarà nulla da fare e, negli episodi successivi della soap, per Yildiz, Sahika ed Ender si apriranno le porte del carcere.

L'appuntamento con Forbidden Fruit confermato in autunno

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera turca Forbidden Fruit è confermato anche nella stagione autunnale di Canale 5.

I vertici Mediaset hanno scelto di confermarla nello slot orario che va dalle 14:15 alle 14:45 circa, con episodi di circa mezz'ora al giorno, che andranno in onda subito dopo l'appuntamento con Beautiful in prima visione assoluta.