Sirin sarà rapita dagli uomini di Suat nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 20 agosto e temerà per la vita di Enver e Hatice.

Le anticipazioni rivelano che Munir sequestrerà la ragazza e la costringerà a guardare i monitor che seguono ad ogni passo Enver e Hatice. L'uomo spiegherà a Sirin che, se proverà a parlare con Bahar e Sarp, lei e i suoi genitori moriranno. Nel frattempo, Levent incontrerà Sarp ma non gli dirà che sua moglie è viva perché avrà paura delle conseguenze.

Sirin bloccata dagli uomini di Suat

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin telefonerà in azienda a Sarp per dirgli che Bahar è viva.

La ragazza, in preda al panico, si recherà in un parco sperando che sia un luogo tranquillo e sicuro, ma non sarà così. La telefonata di Sirin, infatti, sarà intercettata dagli uomini di Suat e si rivelerà un buco nell'acqua. Munir, il braccio destro del suocero di Sarp, sarà pronto a puntare la sua arma contro Sirin, terrorizzandola. Tremando, la ragazza si renderà conto che l'interlocutore di poco prima al telefono era Munir e capirà di non aver mai detto la verità a Sarp. L'uomo porterà Sirin in un luogo isolato e, sempre sotto minaccia, la costringerà a telefonare ad Hatice per dirle che resterà da un'amica per quella notte. La ragazza implorerà Munir di lasciarla andare, ma lui le mostrerà qualcosa che la terrorizzerà.

Di fronte a Sirin, infatti, ci saranno due monitor che mostreranno Hatice e Enver svolgere le loro azioni quotidiane. Munir sarà molto chiaro con Sirin: se parlerà moriranno tutti e sarà lei a scegliere quale dei suoi genitori eliminare per primo.

L'incontro di Sarp e Levent

Nel frattempo, Levent incontrerà Sarp di nascosto per chiedergli come mai si sia recato in azienda a consegnare la sua foto. Levent si limiterà a dire che è stato un amico a chiedergli questo favore, ma a Sarp non basterà e pretenderà di sapere chi gli ha ordinato di andare alla sua azienda. Alla fine, Levent spiegherà che è stata Sirin, la sua fidanzata che doveva dirgli qualcosa di importante. Sarp chiederà più volte di cosa si trattasse, ma Levent preferirà non dirglielo.

Il ragazzo, infatti, avrà paura di intromettersi in una situazione pericolosa. Bahar porterà avanti la sua vita ignara di tutto, provando ad aiutare Enver sul lavoro, ma non sarà facile perché i bambini continueranno a litigare. A causa del guasto alla lavatrice, Bahar sarà costretta a lavare i panni a mano e questo la affaticherà ulteriormente. A questo proposito, Nisan e Doruk aiuteranno la loro mamma e anche un momento difficoltoso si colorerà di ottimismo.

Sirin sulle tracce di Sarp

Nelle puntate precedenti, Sirin ha continuato a ricevere messaggi minatori per impedirle di rivelare a Sarp che la sua famiglia è viva. La ragazza ha avuto molta paura, ma ha anche pensato che se avesse parlato con Sarp lui l'avrebbe protetta ai malviventi che la stanno ricattando.

Per riuscire a rintracciare l'uomo, Sirin ha chiesto aiuto a Levent che facendo qualche domanda ha scoperto il nome falso che Sarp sta usando. Grazie a questa informazione, il ragazzo ha individuato la holding in cui Sarp lavora e gli ha consegnato la busta con le sue vecchie foto, da parte di Sirin. Nel frattempo, quest'ultima ha provato a mettersi in contatto con Sarp per dirgli la verità su Bahar, ma gli uomini di Suat glielo hanno impedito.