Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nel corso della stagione autunnale si assisterà all'uscita di scena del personaggio di Salvatore Amato.

Il giovane barista, titolare della Caffetteria Amato, andrà via da Milano e saluterà così amici e parenti.

Spazio poi alle vicende di Adelaide che, ancora una volta, sarà al centro delle nuove trame della soap opera: la contessa rivelerà a sua figlia Odile la verità sul padre Umberto Guarnieri.

Salvatore lascia la Caffetteria ed esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le trame della stagione de Il Paradiso delle signore in programma a partire da lunedì 8 settembre rivelano che Salvatore Amato si ritroverà alle prese con una situazione familiare complessa per via della costante presenza dei suoi suoceri.

Amato, quindi, deciderà di concentrarsi sul suo lavoro, ma nel corso della stagione autunnale della soap opera si arriverà a una svolta importante.

Salvatore deciderà infatti di lasciare il suo impiego alla Caffetteria Amato e, soprattutto, andrà via definitivamente da Milano.

Si assisterà così alla sua uscita di scena dal cast della fortunata serie pomeridiana dopo che, per anni, è stato uno dei volti indiscussi.

La contessa Adelaide affronta sua figlia Odile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Adelaide si ritroverà ancora una volta al centro delle nuove trame.

La contessa porterà avanti la sua relazione con Marcello Barbieri vivendo il rapporto alla luce del sole, ma nel frattempo dovrà fare i conti con Umberto, che la presserà perchè Odile sappia la verità su di lui.

Sarà proprio la contessa Adelaide, nel corso dei nuovi episodi della soap opera, che si ritroverà a dover affrontare il delicato argomento mettendo la figlia al corrente della verità: Umberto Guarnieri è suo padre.

Umberto ha scoperto la verità su Odile nella scorsa stagione del Paradiso delle signore

Nella scorsa stagione della soap opera era stata proprio Adelaide a confessare la verità a Umberto, svelandogli poco prima della sua imminente operazione che Odile era in realtà sua figlia.

Fu un vero e proprio choc per il commendatore che, inizialmente, avrebbe voluto subito affrontare la ragazza per dirle tutta la verità salvo poi cambiare idea. Guarnieri pensò infatti che sarebbe stato più opportuno aspettare il momento in cui Adelaide si sarebbe del tutto ripresa dall'intervento.