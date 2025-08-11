Nelle puntate della soap opera If you love, in onda su Canale 5 dall’11 al 14 agosto 2025, Ates e Leyla si scambieranno il loro primo bacio. Nel frattempo, Ilgaz e Baris finiranno in prigione.

Leyla viene licenziata, Ates ha un attacco di panico

Ilgaz con l’aiuto di suo fratello Aydos continuerà a far credere a tutti che sua sorella minore Berit sia scomparsa, per far accusare la tata Leyla di negligenza.

Dopo aver affidato a Bige il ruolo che apparteneva a sua zia Fusun nella casa di moda ereditata dal defunto padre, Ates licenzierà Leyla. Poco dopo, il ragazzo apprenderà che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che la sparizione di Berit era soltanto una messinscena.

Così, Ates riassumerà Leyla, invece Umut caccerà via Fusun. Successivamente Ates avrà un attacco di panico, e verrà prontamente soccorso da Leyla.

Ilgaz e Baris arrestati, Leyla accetta di portare avanti il piano di Yakup

A seguito dell’arrivo di Yakup alla tenuta con la sua banda specializzata in matrimoni truffa, Ates chiederà a Leyla di indossare il nuovo abito di punta in un evento importante, facendo ingelosire Bige. Dopo aver respinto quest’ultima da sempre innamorata di lui, Ates tornerà a casa ubriaco. A quel punto, il ragazzo si scambierà il primo bacio con Leyla in piscina. Il giorno seguente, Ates non si ricorderà nulla della sera precedente e riceverà una busta contenente il nome falso usato da Leyla al loro primo incontro.

Nello stesso momento, Ates apprenderà dell’arresto di Ilgaz e Baris, così si recherà in commissariato. A quel punto, per impedire ad Ates di aprire la busta, Leyla fingerà uno svenimento per farsi portare in ospedale. Dopo essersi ricordato del bacio dato a Leyla, Ates chiederà a Bige di cercare un collegio all’estero per i fratellastri. Appena Leyla lo affronterà, Ates le dirà di non voler avere nessun legame con lei e con i bambini.

Rimasta da delusa dal comportamento di Ates, Leyla accetterà di portare avanti il piano di Yakup, ovvero quello di derubare il giovane ereditiere dopo averlo sposato.

Riepilogo sull’arrivo di Leyla alla villa di Ates

Dopo essere tornato in Turchia per aver appreso della morte del padre, il giovane Ates si è recato nel suo hotel e ha incontrato Leyla, una donna in fuga dal suo falso matrimonio.

Appena si è accaparrata i gioielli ricevuti dagli invitati, Leyla si è intrufolata nella macchina di Mert, l’autista del maggiordomo Ilter, per fuggire dai familiari di Hasan, l'uomo che ha sposato per finta. Dopo l'arrivo alla tenuta di Ates, la ragazza è stata scambiata per una ladra, ma Ilter l’ha accolta con la convinzione che fosse la nuova tata.