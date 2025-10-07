Nelle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit in programma su Canale 5 dal 13 al 17 ottobre 2025, Halit verrà a conoscenza di un incontro segreto tra sua moglie Yildiz e Kemal (il promesso sposo di sua figlia Zehra) e andrà su tutte le furie.

Yildiz mente ad Halit, Zehra scopre che suo padre ha fatto spiare Kemal

Yildiz deciderà di chiudere ogni rapporto con Kemal, il quale intanto convincerà Zehra a non organizzare subito il loro matrimonio. Halit si opporrà a Kemal, visto che esigerà che sua figlia si sposi entro due giorni. In seguito, Yildiz e Kemal si vedranno segretamente per un chiarimento.

Ben presto, Halit affronterà Kemal, appena scoprirà grazie a Sitki che si è visto di nascosto con sua moglie Yildiz.

Halit tirerà un sospiro di sollievo quando Yildiz gli farà credere di aver incontrato Kemal per convincerlo a sposare Zehra al più presto possibile. In seguito, quest’ultima rimarrà sconvolta, appena scoprirà che suo padre Halit ha fatto spiare Kemal.

Ender vuole chiedere la custodia legale del figlio Erim, Emir nei guai

Nel contempo, Hakan, Irem, Caner, Emir e Alihan si presenteranno a casa di Zeynep proprio quando si troverà in compagnia di Dundar.

Spazio anche a Ender, visto che vorrà chiedere la custodia legale del figlio Erim. Inoltre, esasperata dal comportamento di Alihan, Ender si trasferirà in maniera momentanea a casa di Caner ed Emir.

A proposito di quest’ultimo, correrà un grosso pericolo per non aver saldato un grosso debito con uno strozzino.

Ben presto, Alihan chiederà scusa a Ender del suo atteggiamento e la convincerà a tornare a casa, sotto lo sguardo dell’ex fidanzata Zeynep.

Ender invece preparerà l'ennesimo piano per sabotare le nozze di Kemal e Zehra e convincerà il marito Alihan ad organizzare una cena con il suo socio di lavoro Hakan, con la speranza che venga accompagnato dalla cantante Irem.

Riepilogo puntate precedenti Forbidden Fruit: Yildiz ha fatto un passo indietro nei confronti di Kemal

Stanca della sua vita con Halit, Yildiz ha preso una drastica decisione. La ragazza ha preparato le valigie e si è diretta dall’ex marito Kemal, con l’intenzione di confessargli il suo amore.

Yildiz ha fatto un passo indietro, poiché ha sorpreso Kemal e Zehra in procinto di sposarsi. Proprio quando la coppia stava per pronunciare il fatidico si, la cerimonia è stata bruscamente interrotta da una telefonata improvvisa. Tutti i membri della famiglia sono entrati nel panico, non appena è emerso che Erim ha investito una donna con l'automobile del padre Halit.