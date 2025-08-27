Nelle prossime puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, emergerà la verità sul passato di Halit. Si scoprirà attraverso una lettera che non era lui l'amante della madre di Zerrin, come tutti avevano creduto, ma il suo amico Tuncer. Una svolta che sicuramente ribalterà le certezze di Alihan.

La vendetta di Alihan contro Halit

Le anticipazioni rivelano che a breve, anche il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere alla vendetta che Alihan metterà in atto contro Halit. Sembrerà un giorno qualunque quando Alihan si recherà per alcuni affari di lavoro nell'ufficio di Halit.

Quest'ultimo, senza alcun tipo di malizia, gli mostrerà un suo orologio, il primo che ha comprato con i primi guadagni. Dietro ci è incisa una data simbolica.

Quando Alihan vedrà l'orologio e la data, si renderà conto che è lo stesso che ha visto a casa sua quando ha sorpreso la madre con il suo amante. Accecato dalla rabbia, Alihan inizierà la sua vendetta, che avrà come obiettivo sottrarre la Falcon Airlines a Halit. Il piano include anche sposare Ender, per ottenere il 5% delle azioni, cosa che, però, impliccherà la fine della sua storia con Zeynep.

La morte di Tuncer e l’eredità lasciata a Halit

Nel frattempo, Halit riceverà una brutta notizia: il suo vecchio amico, e socio, Tuncer, è morto.

Dispiaciuto, si recherà subito nella sua città d'origine per presenziare al suo funerale. Avrà modo di parlare con la moglie, che gli dirà che Tuncer, in base al testamento, gli ha lasciato qualcosa.

"Che cosa può avermi lasciato, non ci sentivamo da una vita", dirà Halit. La moglie dell'amico, ovviamente, non lo sa, ma gli dirà che appena entrerà in possesso dell'eredità, gliela consegnerà. Sarà così che, un giorno, Halit riceverà una busta con all'interno una scatolina e una lettera.

La rivelazione contenuta nella lettera

Halit leggerà la lettera e l'emozione sarà tanta.

"Abbiamo sempre saputo che, per tutta la tua vita, hai amato la tua più cara amica, Füsun. Già da giovani, il tuo unico sogno era sposarla.

Purtroppo, Tarik ti ha preceduto. Sei sempre rimasto per Füsun il miglior amico e il confidente. Scrivo queste parole con vergogna: pur conoscendo il nostro segreto, hai taciuto, soffrendo in silenzio per proteggere Füsun. Non hai detto una sola parola a Tarik, il tuo grande amico. Sono certo che tutto questo sia rimasto nella tua anima come una ferita profonda, che non potrà mai rimarginarsi. Per ciò che è accaduto, ti chiedo perdono. Ti mando un piccolo dono, comprato nello stesso posto con i primi soldi che guadagnammo insieme. Con l’augurio che tu non mi ricordi con rancore. Tuncer".

Da questa lettera si capirà che non era Halit l’amante della madre di Zerrin e Alihan, e il "piccolo dono" che gli manderà sarà lo stesso orologio che Halit ha regalato a Erim, con la data identica incisa sulla cassa. Quell’orologio, però, non rimarrà nelle mani di Halit. Lo userà per risolvere una faccenda piuttosto delicata.