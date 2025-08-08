In Forbidden fruit, Yildiz affronterà un momento difficile. Dopo aver finto una gravidanza per evitare la crisi con Halit, scoprirà di essere realmente incinta. Durante una visita di controllo, la ginecologa le comunicherà che il cuore del bambino si è fermato, costringendola a un immediato intervento.

Yildiz teme la fine del matrimonio con Halit

Il matrimonio passato tra Yildiz e Kemal verrà allo scoperto: sarà quest'ultimo a rivelarlo a Halit, dopo avergli svelato di essere anche il suo nuovo investitore. Una brutta faccenda per Yildiz, che temerà che Halit possa divorziare da lei, per questo dovrà trovare una soluzione a tutto e al più presto.

Yildiz finge una gravidanza con l’aiuto di un medico

Così si inventerà di essere incinta e lo farà con la collaborazione di un medico: dopo avergli estorto una grossa somma di denaro, dichiarerà davanti a Halit che Yildiz aspetta un bambino. Tuttavia, ci sarà qualcuno che non crederà alla gravidanza della ragazza: Ender.

Ender scopre la verità e avvisa Halit

Grazie alla collaborazione di Caner, Ender riuscirà a entrare in possesso della cartella clinica di Yildiz e i due scopriranno che la ragazza non aspetta affatto un bambino. Con i risultati delle analisi alla mano, Ender andrà da Halit e gli svelerà l'inganno di Yildiz. Lui non crederà alle parole dell'ex, penserà che sia solo un modo per portare le cose a suo favore, ma Ender sarà molto sicura di quello che sta dicendo: "Se non mi credi, falle fare un altro test di gravidanza".

Halit conferma la gravidanza di Yildiz

Halit seguirà il consiglio di Ender: a sorpresa, giungerà a casa con un medico, che farà un prelievo del sangue a Yildiz. Poco dopo arriveranno i risultati: Yildiz è realmente incinta, una coincidenza che non metterà nei guai la ragazza. Sarà felice di essere realmente incinta e inizierà a fantasticare sul futuro.

Yildiz sogna una bambina, ma Halit resta distante

Yildiz vorrebbe una bambina e con orgoglio andrà da Halit, portandogli un body rosa che ha comprato per la loro presunta bambina. Lui non sembrerà tanto coinvolto emotivamente, anzi, sarà abbastanza glaciale: "Preferirei che fosse un maschio, sai, ho già due figlie". La cosa deluderà parecchio Yildiz, ma non sarà l'unica, perché Halit, per un impegno di lavoro, non l'accompagnerà alla visita ginecologica.

La visita rivela un dramma per Yildiz

Insieme a Yildiz ci sarà sua madre, Asuman, giunta in città dopo aver scoperto della gravidanza della figlia. La ginecologa inizierà a passarle la sonda sul ventre, ma avrà un viso abbastanza titubante. Alla domanda di Yildiz "c'è qualcosa che non va", la ginecologa risponderà: "Non sento il battito del bambino, purtroppo il suo cuore si è fermato. Nelle prime settimane di gravidanza può capitare, mi dispiace". Yildiz sarà disperata, ma non ci sarà tempo da perdere: dovrà essere subito sottoposta a raschiamento. La ragazza non solo sarà triste, ma non avrà nemmeno il coraggio di dire a Halit che ha perso il bambino.