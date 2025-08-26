Nelle nuove puntate di Forbidden fruit, Ender si troverà di fronte alla dura reazione del fratello Caner. Dopo aver scoperto che dietro le false accuse di furto contro Emir c’è il suo coinvolgimento, Caner non riuscirà a perdonarla e le dirà con fermezza: “Non ti voglio più vedere”.

Le accuse contro Emir

Caner sa molto bene che la sorella è cattiva, ma non avrebbe mai pensato che potesse usare la sua malvagità, anche contro di lui. Se ne accorgerà dopo che Emir verrà accusato di furto da Gülden, una collega dell'ufficio. Dopo averle dato dei soldi, Gülden confesserà che è stata Ender a pagarla, per mettere in cattiva luce Emir.

Il duro confronto tra Caner ed Ender

Caner sarà molto deluso dell'atteggiamento della sorella, non avrebbe mai pensato che potesse fare una cosa del genere. Così, dopo l'incontro con Gülden, le telefonerà per affrontarla apertamente.

"Vorrei parlarti di Emir", le dirà Caner, "Ah, sì, l’ho saputo, me l’ha detto Alihan", facendo riferimento al licenziamento per il furto, "Ma smettila… e perché ti dispiaci? Non vale la pena starci male, lascia perdere". Caner sarà molto infastidito dal suo atteggiamento: "Ma sorella, che razza di persona sei tu? Emir è una persona a cui tengo tantissimo, lo sai bene! Come hai potuto fargli questo, come hai potuto non pensare a me?".

Ender non capirà di che cosa stia parlando.

"Ma ti rendi conto? Adesso fai pure finta di non sapere? Sapevo che eri bugiarda, ma non immaginavo fino a questo punto". Ender si arrabbierà, perché è convinta che il fratello non possa rivolgersi a lei in quel modo. "Non ti voglio come sorella, sia chiaro! Cosa avevi da pretendere da quel poveraccio, eh? L’hai pure fatto cacciare dall’azienda con una falsa accusa! Ma cosa vuoi ancora da lui?", dirà Caner arrabbiato, attaccandole il telefono in faccia.

Lo scontro finale

Cercando un chiarimento, Ender andrà direttamente a casa di Caner e lui arriverà dritto al punto: "Non sei stata tu a pagare Gülden perché accusasse Emir?". Ovviamente, Ender negherà: "Gülden? Ma chi sarebbe? Ma siete impazziti tutti quanti?

Ascoltami bene: quel ragazzotto si è inventato tutto solo perché voleva mettersi in mezzo tra me e te. Te lo dico io, è andata così. Non crederci, non cadere in questa trappola".

Caner non le crederà, ed Ender sarà sempre più pungente: "Ma io per Emir non avrei mai fatto una cosa del genere, credimi! E poi… scusa, chi sarebbe questo Emir? Io non mi abbasserei mai a trattare con lui, figurati!". "Sto perdendo la pazienza. Vattene subito da qui!", dirà un categorico Caner, "Non voglio più parlare con te, non voglio neanche vederti. Per me non sei più mia sorella, chiaro?". Le chiuderà la porta in faccia ed Ender si sentirà sola più che mai.