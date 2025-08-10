Nelle puntate turche di Forbidden fruit, Alihan farà una scoperta sconvolgente: Halit ha avuto una relazione con sua madre prima di sposare Zerrin. Il dettaglio emergerà quando Halit mostrerà un orologio destinato a Erim per il compleanno. Questo oggetto riporterà Alihan a un ricordo d’infanzia che cambierà radicalmente il suo atteggiamento.

Alihan incontra Halit per discutere di un affare

Per Alihan sarà una giornata di lavoro qualunque: andrà nell'ufficio di Halit per parlare di un accordo riguardante il gas. Tuttavia, di lì a breve, un fatto che per Halit sarà del tutto normale si trasformerà per Alihan in qualcosa di drammatico.

Halit mostrerà ad Alihan il regalo che vuol fare a Erim per il suo compleanno: vuole donargli il primo orologio che ha comprato con i suoi risparmi.

L’orologio riporta Alihan al passato

Alihan prenderà in mano quell'orologio, che gli sembrerà familiare. Guarderà la cassa e ci vedrà incisa sopra una data. Alihan resterà scosso, perché ha già visto quell'orologio sul mobile del salotto della casa in cui viveva da bambino, proprio il giorno in cui ha sorpreso la madre insieme al suo amante.

Alihan scopre la verità su Halit

La conclusione della vicenda sarà abbastanza chiara: era Halit l'amante di sua madre. Alihan sarà molto arrabbiato, al punto che immaginerà di uccidere Halit con le sue stesse mani, strozzandolo.

Tuttavia, sarà solo immaginazione, ma Halit si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

"Forse hai la pressione bassa, sei sicuro di stare bene", gli ripeterà. Alihan confermerà di non avere nulla di grave, ma per sicurezza non presenzierà alla riunione.

La rabbia di Alihan preoccupa la domestica

Alihan andrà dritto a casa, dove ad attenderlo ci sarà la sua domestica. Si accorgerà che è molto arrabbiato, ma non avrà il coraggio di chiedergli il perché, lasciandolo solo. Alihan non farà che ripetersi le solite cose: "Halit era il migliore amico di mio padre, ed è andato a letto con mia madre prima di sposare Zerrin, mia sorella. Non posso crederci".

La rabbia di Alihan sarà talmente tanta, che per sfogarla darà un pugno al vetro della porta finestra che dà sul giardino.

La domestica si preoccuperà seriamente, al punto che chiamerà Zeynep per raccontarle che cosa è successo, e chiedendole di raggiungerlo subito a casa.

Zeynep trova Alihan ferito

Zeynep arriverà e noterà l'evidente taglio sulla mano di Alihan. "Ci vogliono dei punti, dobbiamo andare subito in ospedale", dirà la ragazza, ma lui non vorrà saperne. Anzi, si alzerà e se ne andrà via senza dirle la destinazione. In realtà, il ragazzo starà andando nella tomba di suo padre, unico luogo in cui trova pace.