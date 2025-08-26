In Forbidden fruit, Ender arriverà a pagare Gülden pur di incastrare Emir e spingerlo al licenziamento. La donna accuserà il ragazzo di averle rubato una busta di denaro, mettendolo in grave difficoltà sul lavoro. A difenderlo interverranno Caner e Yildiz, pronti a ottenere la confessione e riportare alla luce la verità.

La vendetta di Ender dopo lo scontro con Irem

A Ender non bisogna mai fare una battuta, nemmeno per scherzo, perché potrebbe trasformarsi in un boomerang e rovinare la vita di chi l’ha pronunciata. Ne sa qualcosa Irem: solo per averle detto che Alihan l'ha sposata per gentilezza, si è ritrovata in mezzo a un piano che le ha rovinato la vita, visto che Hakan l'ha lasciata.

Erim accusato ingiustamente

Dopo Irem, il prossimo bersaglio sarà Erim. Un giorno, il ragazzo si troverà al bar insieme ad alcune colleghe, tra cui Gülden. Dopo un caffè e il rientro in ufficio, la ragazza accuserà Erim di averle rubato una busta piena di denaro dalla borsa.

Tutti si allerteranno e capiranno che Erim non è capace di fare una cosa del genere, ma per lui la situazione si metterà male, anche perché rischia di perdere il lavoro.

Il piano di Yildiz per scoprire la verità

Quando sarà da solo a casa insieme a Caner, cercheranno di trovare un modo per portare a galla la verità.

In quel momento arriverà da loro Yildiz, ormai sola sconsolata da quando la sorella l'ha buttata fuori dalla sua vita per aver usato Irem per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra.

Lei è sempre la più astuta di tutte e proporrà ai due ragazzi di pagare Gülden per farle dire la verità, sarà lei a dar loro i soldi necessari. Con il denaro in mano, Caner ed Emir si presenteranno all'appuntamento con Gülden.

La rivelazione di Gülden

"Perché mi avete chiamata qui? Avete cinque minuti. Dite quello che dovete dire, altrimenti vi denuncio alla polizia", dirà Gülden abbastanza stizzita e Caner le risponderà: "Senti, qui tutti sappiamo che Emir non c’entra. Quindi smettila di fare la furba e dicci chi ti ha pagata". "Pagata? Di cosa state parlando?", dirà Gülden fingendo innocenza, fino a quando Caner le darà la busta con il denaro. "Da dove saltano fuori tutti questi soldi?", dirà lei, ma Caner la zittirà: "Non ti interessa.

Anche noi abbiamo chi ci copre le spalle. Adesso però parla. Non ti succederà niente, stai tranquilla. Il resto lo sistemiamo direttamente con chi ti ha mandata".

I soldi addolciranno Gülden: "Va bene, d’accordo. Ma non dovete dire che ve l’ho detto io. Se no nego tutto. È stata una donna". "Che donna? Chi era?", risponderà Emir, ma Gülden sembrerà non volersi sbilanciare più di tanto: "Una donna elegante. Lei mi ha dato i soldi". "Il nome! Dicci il nome!", insisterà Caner, fino a quando Gülden farà una rivelazione che lo lascerà di sasso: "Ender Taşdemir".

Caner contro la sorella

Caner inizierà a pensare alla sera in cui lui, Emir ed Ender erano insieme e il suo amico, in merito alla vita di Ender, aveva detto questa frase: "A voi bisognerebbe darvi una nave intera solo per le vostre bugie.

Sempre a fare sceneggiate". Poco dopo, Ender gli aveva detto: "Ma basta con questo Emir! Per l’amor di Dio! Non riesci a liberartene, eh? Già mi sta sullo stomaco tutta questa compagnia". Visto che Caner non ha portato Emir fuori dalla sua vita, ci ha pensato sua sorella a farlo, ma questo non gli piacerà affatto.