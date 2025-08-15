Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Zeynep Yilmaz e Alihan Tasdemir (Onur Tuna) avranno un confronto chiarificatore. Alihan le chiederà di sposarlo dopo averle chiesto perdono per il suo comportamento.

Hira scopre che Zeynep e Alihan avevano avuto una storia

Caner ed Emir consiglieranno a Zeynep di riconquistare Alihan. Così, quest'ultima si presenterà a casa dell'ex fidanzato. Alihan le aprirà la porta in accappatoio, insieme a Hira. Zeynep fuggirà, scossa da tale visione. Solo allora Alihan capirà che la ragazza era venuta per cercare di fare pace con lui.

Allo stesso tempo, Hira fraintenderà tutta la questione. Confesserà a Zeynep di aver trovato un anello di fidanzamento tra gli oggetti di Alihan. Crederà così che lui stia per chiederle la mano. Solo quando Hira le dirà che sull'anello di fidanzamento c'era incisa una data, Zeynep capirà la verità. L'ex fidanzato l'aveva comprato per lei. Per questo motivo, Zeynep racconterà a Hira di aver avuto una storia con Alihan. Hira andrà su tutte le furie, credendo di essere stata presa in giro.

Zeynep accetta la proposta di nozze di Tasdemir

In seguito, Alihan chiederà perdono all'ex fidanzata per come si è comportato, sottolineando che è giunto il momento che l'anello comprato finisca nella mano della sua legittima proprietaria.

Alihan le chiederà di sposarlo e lei accetterà. La coppia si concederà un momento di passione per sancire il bel momento. Nel frattempo, Hira non vorrà mettersi da parte. Contatterà Zerrin per organizzare un piano e riconquistare Alihan. In preda all'ira, Zerrin esorterà suo fratello a ritornare sui suoi passi. È sicura che Hira sia la donna della sua vita. Alihan non darà ascolto ai consigli della sorella maggiore. La conversazione verrà ascoltata da Cem, che smetterà di corteggiare Zeynep, tornando in America dal figlio Kevin.

Zeynep ha preso a insulti Alihan durante una serata

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad agosto su Canale 5, Zeynep si è lasciata convincere da Alihan ed Emir a uscire con loro.

La serata si è svolta normalmente finché la donna non ha iniziato a bere più del dovuto. Ha iniziato a insultare tutti i presenti, soprattutto il suo ex fidanzato per la condizione in cui si trovava. Il giorno dopo, Yildiz e Halit hanno trovato Zeynep e Alihan a dormire insieme. Alihan ha organizzato una cena con i coniugi Argun per spiegare loro che tra lui e Zeynep non c'è nulla.