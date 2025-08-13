Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto su Canale 5 rivelano che Ender e Kemal metteranno a punto un piano per dividere Halit Argun e Yildiz Yilmaz (Eda Ece). Zeynep Yilmaz, invece, confesserà di non amare Cem, pur avendo iniziato una relazione con lui.

Ender e Kemal stringono un'alleanza

Ender e Kemal organizzeranno un piano per dividere Yildiz e Halit. La donna farà assumere il suo nuovo complice come autista personale di Erim per introdurlo a casa Argun. Yildiz si troverà in una situazione complicata: vorrà interrompere l’accordo con Yesim, titolare della boutique, ma lei insisterà affinché venga rispettato per altri sei mesi.

La donna confiderà i suoi problemi a Defne, che deciderà di aiutarla.

Cem inviterà Zeynep a fare una passeggiata all'aperto, dove le chiederà dei particolari sulla sua sfera privata, dopo averla vista provata. Sarà qui che le dichiarerà i suoi sentimenti. Alihan sarà geloso della crescente sintonia nata tra loro e per questo inviterà Cem a cena per scoprire di più. Cem racconterà ad Alihan che Zeynep non è pronta per un'altra storia a causa delle delusioni avute in precedenza.

Zeynep dice a Yildiz di non amare Cem

Halit rimprovererà la moglie per aver usato la sua carta di credito in modo eccessivo, mentre Kemal inizierà un periodo di prova come autista di Erim. Yildiz rimarrà sconvolta nel vedere il suo ex marito nelle vesti di nuovo autista, al punto da pregare Halit di licenziarlo.

Quest'ultimo, però, rinvierà la decisione e sarà all'oscuro che Kemal è stato sposato in passato con Yildiz.

Cem, invece, confiderà ad Alihan di essersi fidanzato con Zeynep, che intanto si trasferirà temporaneamente a casa Argun, dove assisterà ai dissapori tra sua sorella e Halit. Zeynep confiderà a Yildiz di avere una storia con Cem, ma di non amarlo.

Zehra ha scoperto che il marito ha progettato la fuga con un'altra donna

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad agosto su Canale 5, Zeynep è uscita insieme a Emir e Alihan, dove ha bevuto più del dovuto. La segretaria ha iniziato a insultare i suoi amici, specialmente l'ex fidanzato. Alihan ha provato a fare pace con Zeynep organizzando una cena con Halit e Yildiz per informarli che tra loro non c'è più niente.

Zehra, invece, ha ricevuto una brutta delusione quando ha scoperto che Sinan ha progettato la fuga con un'altra.

Yildiz e Defne hanno fatto partire per errore una diretta social dove hanno criticato la manager di un locale in cui hanno partecipato a un evento. Lo scandalo è finito in rete, fino a raggiungere Halit, che ha reagito con estrema durezza nei confronti della consorte.