Nella puntata de La Promessa, in onda giovedì 21 agosto, Pelayo lascerà Catalina con una lettera il giorno delle nozze.

Le anticipazioni rivelano che Pelayo non se la sentirà di iniziare una vita con Catalina. Il ragazzo consegnerà alla futura sposa una lettera di addio, con l'intento di mettere la parola fine alla loro relazione. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Cruz e Alonso che saranno a dir poco furiosi per l'ennesimo affronto alla loro famiglia.

Il sogno infranto di Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il giorno più bello della vita si trasformerà in un incubo per Catalina.

Mentre lei si preparerà con Martina per andare all'altare, Pelayo scoppierà a piangere e Ricardo si avvicinerà a lui. "Devi farmi un favore", dirà il ragazzo al maggiordomo che non potrà sottrarsi. Catalina e Martina saranno pronte a scendere per la cerimonia di nozze quando Ricardo busserà alla porta con una busta. Il maggiordomo consegnerà la lettera alla futura sposa che sarà molto preoccupata dalla sua espressione seria. Catalina sentirà crollarle il mondo addosso perché leggerà che Pelayo non vuole più sposarla. La ragazza non avrà neanche la forza di spiegare a Martina cosa è appena successo e le darà direttamente la lettera di Pelayo. "Non ho il coraggio di dirtelo di persona", leggerà, "Ma non posso sposarmi e commettere il peggiore errore della mia vita con un matrimonio infelice".

La lettera si concluderà con delle scuse e con una dichiarazione d'amore: "Ti amo e ti amerò per sempre". Pelayo, tuttavia, spiegherà di non poter essere un padre per un figlio che non è suo. Martina sarà molto dispiaciuta per sua cugina e chiederà a Ricardo di parlare con Pelayo, ma il signorino avrà già lasciato il palazzo.

La rabbia di Alonso e Cruz

Nella puntata de La Promessa di giovedì 21 agosto, Catalina sarà pietrificata dal dolore e resterà in silenzio accanto a Martina che non la lascerà da sola in un momento così terribile. Nel frattempo, Ricardo comunicherà a Romulo e Simona che le nozze sono saltate e Pelayo è andato via lasciando una lettera. La reazione di Cruz sarà furiosa, perché la donna sperava di liberarsi finalmente di Catalina grazie al matrimonio.

Anche Alonso sarà fuori di sé dalla rabbia, perché non potrà sopportare un simile affronto a sua figlia e a tutta la famiglia. Catalina chiederà di restare da sola e non vorrà parlare con nessuno: la ragazza sarà distrutta e non potrà sopportare neanche la presenza di Martina.

Troppi alti e bassi per Pelayo e Catalina

Nelle puntate precedenti, Pelayo e Catalina hanno avuto diversi alti e bassi. Il motivo dei loro litigi è sempre stato lo stesso: la ragazza aspetta un figlio da un altro e Pelayo non riesce ad abituarsi all'idea. Il conte è stato più volte sul punto di lasciare il palazzo, ma alla fine è sempre tornato da Catalina, perché sinceramente innamorato di lei. Quando ha ricevuto un aut aut, Pelayo ha scelto di portare avanti i preparativi per le nozze e ha rassicurato Catalina.

Il ragazzo ha spiegato che i suoi sono stati solo momenti di crisi perché non è stato facile accettare di diventare padre di un figlio non suo. Tutto sembrava risolto tra i due fidanzati, ma Pelayo ha continuato a reprimere la sua frustrazione.