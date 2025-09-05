Nella puntata della soap turca Tradimento, in programmazione su Canale 5 venerdì 12 settembre 2025 in prima serata, Kahraman Sarpoglu (Berkay Ates) vorrà separarsi dalla moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), appena la stessa donerà il suo rene all’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin).

Serra annuncia di aspettare un figlio da Tolga

Dopo essersi opposto alla decisione di Oylum di donare il suo rene all’ex Tolga, Kahraman le dirà di voler divorziare a seguito dell’intervento.

Intanto, Serra (İrem Tuncer) dirà al suo amico Alper di voler portare avanti la sua gravidanza, con l’obiettivo di riuscire a ottenere l’eredità di Tolga.

A proposito di quest’ultimo, finalmente, affronterà il trapianto di rene. Ben presto, Serra annuncerà di aspettare un figlio dal cognato Tolga in una conferenza stampa, facendo rimanere senza parole Ilknur (Özlem Tokaslan), Ipek (Ilayda Cevik) e Mualla (Nursel Köse).

Kahraman rimane di nuovo deluso dal comportamento di Oylum

Mentre si troverà ancora dietro le sbarre del carcere, per aver ferito gravemente il marito Tolga, Selin (Burcu Söyler) rimarrà sconvolta, appena Azra (Alize Gördüm) le farà visita e la metterà al corrente del sacrificio di Oylum. Kahraman, invece comunicherà a sua zia Mualla di voler mettere fine al suo matrimonio con Oylum. Poco dopo, l’uomo rimarrà ancora una volta deluso dalla moglie, per averla vista piangere nella stanza di Tolga.

Appena verrà dimessa dall’ospedale, Oylum verrà accolta con freddezza da Kahraman al suo ritorno a casa, il quale le dirà di averla sorpresa tenere la mano a Tolga.

Anche Oylum era intenzionata a divorziare da Kahraman

Nelle puntate precedenti, andate in onda nei mesi scorsi, Kahraman e Oylum sono entrati in crisi a causa di un malinteso. Lui ha creduto che sua moglie gli abbia nascosto un incontro con l’ex fidanzato Tolga, in realtà organizzato da una loro vecchia amica d’infanzia. Convinto di essere stato tradito, Kahraman ha avuto un duro scontro con Oylum, la quale ha deciso di tornare a vivere con sua madre Guzide con il figlio Can e ha manifestato l'intenzione di chiedere il divorzio. In seguito, precisamente il giorno del matrimonio di Guzide e Sezai (Ercan Kesal), Kahraman ha avuto un grave incidente al cantiere, sotto lo sguardo della moglie Oylum.

In particolare, l’uomo è stato travolto da un enorme carico di terra, nel tentativo di salvare il cognato Ozan (Yusuf Çim). Dopo essere stato messo in salvo, Kahraman è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, in condizioni abbastanza critiche. A seguito del delicato intervento chirurgico, l’uomo è uscito dal coma per la gioia di Oylum.