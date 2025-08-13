Nelle prossime puntate turche di Forbidden fruit, la relazione tra Zeynep e Alihan raggiungerà un punto di rottura. Dopo un matrimonio a sorpresa con Ender, Zeynep deciderà di chiudere ogni legame con l’uomo, restituendogli l’anello di fidanzamento. Un gesto netto che segnerà la fine della loro storia.

Alihan chiede a Zeynep di sposarlo

Nelle puntate in onda a breve su Canale, si assisterà alla proposta di matrimonio che Alihan farà a Zeynep. Dopo una breve avventura con Hira, che si rivelerà anche pericolosa a causa dell'ossessione della ragazza per Alihan, lui capirà che il suo futuro è solo con Zeynep, così le donerà l'anello.

Tuttavia, questa serenità non durerà a lungo, perché Alihan farà una scoperta che gli sconvolgerà la vita: l'amante della madre, quello che ha sorpreso insieme a lei quando era piccolo, era proprio Halit. Lui si è sempre fatto una promessa: appena avrebbe scoperto l'identità di quest'uomo si sarebbe vendicato e così progetterà di fare.

L’accordo con Ender e il matrimonio a sorpresa

Alihan vorrà sottrarre l'azienda a Halit e per farlo chiederà l'aiuto di Ender. Lei gli comunicherà che gestisce il 5% delle azioni dell'azienda appartenenti a Erim e se vuole entrare in possesso anche di quelle, basta che la sposi. Alihan accetterà la proposta, solo che questo matrimonio verrà celebrato in un giorno particolare, quando Zeynep organizzerà una festa per ufficializzare il loro fidanzamento.

Festa alla quale parteciperà anche Ender, che svelerà davanti a tutti gli invitati che lei e Alihan sono marito e moglie. La notizia causerà il caos: Zeynep scapperà via sconvolta, mentre Zerrin avrà un infarto e la sua vita sarà in bilico. Solamente dopo un intervento di bypass riusciranno a salvarla.

Zeynep restituisce l’anello e chiude per sempre con Alihan

Quando Alihan scoprirà che la sorella è fuori pericolo di vita, correrà subito a casa di Zeynep per parlarle e chiarire la situazione. Yildiz, che si troverà al fianco della sorella, lo tratterà male, mentre Zeynep sembrerà disposta al dialogo e inviterà la sorella a lasciarli soli.

Alihan proverà a spiegarle che quello con Ender è solo un matrimonio sulla carta, fatto per un preciso motivo e che non l'ha mai tradita, tra loro non c'è stato niente.

"Adesso mi dirai che sei dispiaciuto, che non volevi farmi soffrire e tante altre belle cose, ma io sono stanca, per questo che ti dico che tra noi non ci può essere più niente. Basta, tra noi è finita", dirà Zeynep, sfilandosi l'anello di fidanzamento e restituendoglielo. Alihan non potrà far altro che andare via, ma non prenderà l'anello, glielo lascerà nell'ingresso dell'abitazione.