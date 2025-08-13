Nelle prossime puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, Halit reagirà con rabbia alla notizia delle nozze tra Ender e Alihan. L’uomo affronterà l’ex moglie con toni molto duri, arrivando a minacciarla di ucciderla. Tra scontri verbali e tensioni familiari, la situazione sfuggirà rapidamente di mano.

Ender propone ad Alihan di sposarlo per vendicarsi di Halit

Ender la combinerà grossa quando proporrà ad Alihan di diventare suo marito. Non sarà un matrimonio basato sull'amore, lei lo vorrà "semplicemente" aiutare nella sua vendetta con Halit.

Sa che Alihan gli vuole sottrarre l'azienda, così, con il matrimonio con Ender, avrà modo di entrare in possesso del 5% delle quote.

Zeynep lascia Alihan e Zerrin ha un malore

Quando emergerà la verità su quanto successo, succederà di tutto. Zeynep non la prenderà per niente bene, al punto che lascerà Alihan per sempre, restituendogli l'anello. Anche Zerrin la prenderà male, al punto che avrà un infarto e verrà operata urgentemente per l'applicazione di un bypass.

Erim scopre il matrimonio e si sente tradito dalla madre

Questi saranno i problemi che dovrà affrontare Alihan, mentre per quanto riguarda Ender, ci sarà lo scoglio Erim. Lui sarà l'unico a non sapere del matrimonio ed Ender andrà a prenderlo a scuola per spiegargli quando successo.

Quando gli dirà del matrimonio con Alihan, Erim andrà su tutte le furie. Non sopporterà il fatto che la madre si sia nuovamente sposata senza consultarsi con lui. "Sono una donna giovane, mica posso rimanere da sola, perché tu padre può risposarsi e io no?", dirà Ender, allora Erim le spiegherà che il padre, prima di sposare Yildiz, l'ha consultato, a differenza sua.

Halit affronta Ender e minaccia di ucciderla

Il ragazzo sarà talmente arrabbiato che si rifugerà in camera sua, ma, poco dopo, a casa di Ender ci sarà un arrivo imprevisto: Halit.

Anche Halit sarà una furia contro Ender: "Ma come ti sei potuta permettere di sposare Alihan? Sappi che ti ucciderò". Tra loro sfocerà il caos, con Caner che proverà a calmarli, anche perché al piano di sopra c'è Erim.

Tuttavia, sarà un tentativo che andrà male, visto che il ragazzo sentirà le urla e scenderà al piano di sotto.

Erim fugge di casa dopo aver ascoltato la lite

Di nascosto, si soffermerà ad ascoltarli, soprattutto quando Halit le dirà che si deve vergognare per il suo atteggiamento leggero, soprattutto perché è la madre di Erim. "Vuoi che dica a Erim che cosa tu durante il tuo matrimonio? Gli devo spiegare che hai tradito Yildiz passando la notte con me?", dirà Ender. Per Erim, quella sarà la goccia che farà traboccare il vaso e deciderà di scappare di casa. Lo cercheranno dappertutto, ma non ci sarà nessuna traccia.