Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto rivelano che Antonietta si ritroverà in pericolo dopo aver stretto un patto con Marina Giordano per incastrare il marito Gennaro Gagliotti. Il piano delle due donne, infatti, non avrà gli effetti sperati e Gennaro sarà pronto a scoprire cosa stanno tramando alle sue spalle.

Intanto Gianluca vivrà un momento di profonda crisi dopo il suo ritorno a Napoli, dovuto anche al rapporto sempre più problematico con suo padre Alberto, con il quale avrà un confronto.

Antonietta si ritrova in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 25-29 agosto

Rientrata dalle vacanze, Antonietta si ritroverà protagonista di un nuovo incontro con Marina, la quale cercherà in tutti i modi di convincerla a schierarsi dalla sua parte per poter incastrare Gennaro.

Lo scopo della signora Giordano, infatti, sarà quello di riuscire a intercettare una dichiarazione spontanea di Gennaro in merito al suoi coinvolgimento nel caso dell'uccisione di Assane, così da poter avere le prove certe che attestano la sua colpevolezza.

Antonietta, seppur tra mille dubbi e rimorsi, deciderà di accettare la proposta di Marina e comincerà a trovare un modo per registrare in segreto suo marito e portarlo all'ammissione delle sue colpe.

Il piano di Antonietta, però, non avrà gli effetti sperati: la donna si ritroverà in pericolo quando suo marito Gennaro scoprirà cosa sta succedendo alle sue spalle e non la prenderà affatto bene.

Gianluca si ritrova in forte crisi nei nuovi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto, inoltre, rivelano che Gianluca si ritroverà a vivere un momento di profonda crisi personale dopo il suo rientro stabile a Napoli.

Il ragazzo inizialmente non avrà alcuna intenzione di rivedere suo padre Alberto, tanto da essere pronto a lasciare la Terrazza al più presto.

Luca, però, proverà a fargli cambiare idea e a convincerlo ad avere almeno un confronto con suo padre: un invito che spingerà il ragazzo ad affrontare questo momento tanto rimandato.

Gianluca si aggirava in segreto per le strade di Napoli

Negli episodi finali della 29^ stagione di Un posto al sole, Gianluca si aggirava malconcio per le strade di Napoli, cercando di non farsi beccare da qualche conoscente.

Il ragazzo era stato vittima di una aggressione che cercava in tutti i modi di nascondere, fino a quando non venne notato da Rossella.

La dottoressa Graziani, preoccupata per le sorti del suo ex Gianluca, gli aveva chiesto subito spiegazioni e lo aveva invitato a farsi visitare e medicare al più presto, date le ferite presenti sul suo corpo.