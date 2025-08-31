Nel secondo appuntamento settimanale con la soap Tv Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di martedì 2 settembre, Kemal non avrà intenzione di rinunciare a Yildiz e le proporrà di fuggire insieme. Zeynep, invece, avrà il cuore spezzato dopo aver scoperto che Hira e Alihan si stanno frequentando. La giovane non avrà neppure il coraggio di confessare alla pilota di aerei la verità sulla sua storia passata con Tasdemir.

Kemal chiede a Yildiz di fuggire con lui nella puntata del 2 settembre

La puntata del 2 settembre riprenderà dal momento in cui Zeynep si sarà infuriata con Yildiz dopo averla vista baciare Kemal.

L'ex di Alihan cercherà di far capire alla sorella che deve fare chiarezza su ciò che prova per Kemal e Halit ma Yildiz le dirà di non aver intenzione di lasciare Argun, almeno fino a quando non riuscirà ad avere una sicurezza economica. Zeynep chiederà a Kemal di stare lontano da Yildiz ma lui non manterrà la promessa e chiederà alla ex moglie di fuggire insieme a lui. Yildiz rimarrà spiazzata e di prenderà del tempo prima di decidere.

Zeynep ha il cuore spezzato: Alihan e Hira stanno insieme

Nel frattempo Zeynep avrà il cuore spezzato dopo aver visto Alihan con Hira. L'imprenditore infatti, dopo l'ennesimo rifiuto di Zeynep, avrà deciso di dare una possibilità alle avance di Hira la quale, all'oscuro del passato che lega Alihan e Zeynep, chiederà consigli sentimentali proprio a quest'ultima.

Zeynep non avrà il coraggio di rivelarle la verità e così soffrirà in silenzio.

Le cose per lei peggioreranno quando andrà a casa di Alihan e lo troverà in compagnia di Hira, con la quale presumibilmente ha passato la notte. Emir invece, continuerà a sentirsi con Lila e lo confiderà a Caner mentre Ender cercherà un modo per incontrare Erdem Bilir per far ingelosire Halit.

Nelle puntate successive, Yildiz rifiuterà di fuggire con Kemal e gli dirà di voler restare con Halit, l'unico in grado di offrirle quella vita lussuosa a cui lei ambisce. Kemal ci rimarrà male e deciderà di licenziarsi, lasciando basita, anche Ender.

A settembre Forbidden Fruit va in onda anche nel weekend

A partire dalla prima settimana di settembre Forbidden Fruit andrà in onda anche il sabato e la domenica. Appuntamenti che si aggiungono a quelli consueti in onda nel daytime feriale.

I fan di questa dizi turca potranno seguire la soap tutti i giorni della settimana almeno fino alla fine di settembre, quando poi alla domenica pomeriggio tornerà Amici di Maria De Filippi con la nuova edizione. L'appuntamento del sabato resta confermato per tutto il periodo autunnale e farà da traino alla puntata di Verissimo di Silvia Toffanin.