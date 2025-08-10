Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Alihan scoprirà che Halit è stato l’amante di sua madre e deciderà di vendicarsi. Dopo aver fatto recapitare a Ender alcune foto compromettenti di Yildiz, sperando che lei le diffonda, si ritroverà di fronte a una risposta inaspettata. Ender, intuendo il suo rancore verso Halit, gli offrirà il proprio aiuto solo a una condizione: “Se vuoi il mio aiuto, devi sposarmi”, una proposta che lo coglierà di sorpresa, soprattutto perché è fidanzato con Zeynep.

Alihan scopre la verità su Halit e decide di vendicarsi

Alihan si mostrerà più vendicativo che mai quando scoprirà che Halit è stato l'amante di sua madre. Resterà ferito per tanti motivi: non solo la madre ha tradito il padre con il suo migliore amico, in più, dopo tutto questo, Halit ha avuto anche il coraggio di sposare sua sorella, Zerrin.

Vorrà fargliela pagare, al punto che vorrebbe anche ucciderlo, ma alla fine Hakan proverà a farlo desistere. Tuttavia, si metterà al computer e, poco prima di fare una cosa, dirà: "Zeynep, ti prego perdonami per quello che sto facendo".

Ender riceve una busta con foto compromettenti di Yildiz

Poco dopo, dall'altra parte della città, accadrà qualcosa di strano a casa di Ender.

Fuori dalla porta della sua villa si troverà una busta anonima indirizzata a lei. La aprirà insieme a Caner e al suo interno troveranno delle foto lascive di Yildiz. Caner penserà che con quelle immagini potranno dare vita a uno scandalo e separare definitivamente Halit da Yildiz, ma Ender non sarà dello stesso pensiero. "E se questa fosse solo una trappola?", si domanderà la donna, così sceglierà di non pubblicare le foto online, come avrebbe voluto il fratello, ma di arrivare alla fonte.

Ender e Caner risalgono al mittente delle foto

Grazie alle telecamere di sorveglianza, avranno in mano la targa della moto che ha portato la busta e, grazie a un amico poliziotto, riusciranno ad avere indirizzo e numero di telefono del conducente della moto.

Sarà un giro abbastanza complicato, ma alla fine riusciranno a risalire alla persona che ha inviato quelle foto: è stato Alihan, per questo ha sperato che Zeynep lo perdonasse.

Ender affronta Alihan e gli fa 'una proposta di matrimonio'

Ender e Caner saranno molto stupiti di questo gesto: perché Alihan le ha fatto recapitare quelle foto? Oltretutto, è anche la sorella della sua fidanzata. C'è qualcosa che non quadra. Ender, così, deciderà di affrontarlo e di andare nel suo ufficio. Alihan ammetterà non solo le sue colpe, ma anche di avercela con Halit, senza svelare a Ender il motivo che si nasconde dietro questa vicenda.

Le ha mandato quelle foto perché sa che è molto vendicativa nei confronti di Halit e immaginava che avrebbe subito diffuso quelle foto.

"Io non faccio nulla se non conosco la fonte", dirà Ender, dichiarandosi disposta a dargli una mano, ma solo a una condizione: "Se vuoi il mio aiuto, devi sposarmi". Alihan resterà gelato, anche perché lui sarebbe in procinto di sposarsi con Zeynep.