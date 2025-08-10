Umran offrirà a Ceyda di pagare il suo matrimonio con Peyami nella puntata de La forza di una donna in onda mercoledì 13 agosto.

Le anticipazioni rivelano che, per tutelarsi, Ceyda fingerà di essere fidanzata con Peyami, ma la bugia le si ritorcerà contro. Umran, per ringraziare l'uomo di Hikmet, sarà decisa a sostenere le spese delle nozze e non accetterà obiezioni.

Hikmet e Peyami ricoverati in ospedale

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Seyfullah farà fuoco contro Hikmet alla festa in cui Ceyda si esibirà come cantante. Ad avere la peggio sarà Peyami, che farà da scudo a Hikmet che, invece, se la caverà con una ferita alla gamba.

La reazione di Ceyda, preoccupata per il suo ex amante, non sfuggirà a Umran e per questo la cantante fingerà di essere innamorata di Peyami. Dopo la corsa in ospedale, i due uomini saranno fuori pericolo, ma si renderà necessario il ricovero. Ceyda approfitterà di questa situazione per andare a trovare Hikmet, ma gli uomini di Seyfullah la bloccheranno alla porta. "Abbiamo ricevuto ordini precisi", diranno alla donna, che proverà a insistere. In quel momento, arriverà Umran che chiederà a Ceyda cosa ci faccia davanti alla porta della stanza di suo marito. La donna spiegherà che è andata a trovare Peyami e si è fermata a vedere come stesse Hikmet, ma le guardie non la lasciano entrare. Umran permetterà a Ceyda di seguirla in camera, certa che sia la fidanzata di Peyami, l’uomo che ha salvato la vita a Hikmet.

Ignara della tresca che c’è stata, Umran inviterà Ceyda a dare a suo marito un po' della torta che ha preparato mentre lei dovrà assentarsi per qualche minuto.

Ceyda al centro di un grosso equivoco

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 13 agosto, Umran sarà molto curiosa del rapporto che c'è tra Peyami e Ceyda. Farà molte domande alla cantante, che le spiegherà di essere riservata, ma lei e Peyami si amano molto. Umran sentirà di dover ringraziare il ragazzo che ha salvato la vita al marito e offrirà a Ceyda di pagare il suo matrimonio. L'amica di Bahar proverà a rifiutare, spiegando che è troppo, ma Umran insisterà: "Mantengo sempre la mia parola, pago io le tue nozze". Ceyda andrà via molto perplessa e si renderà conto che la sua bugia la sta mettendo in una situazione da cui sarà difficile uscire.

Quando Seyfullah verrà a sapere che Umran ha creduto al fidanzamento di Ceyda e Peyami, sarà entusiasta dell'idea e avrà intenzione di celebrare davvero questo matrimonio.

Seyfullah pronto a tutto per proteggere il matrimonio di sua figlia Umran

Nelle puntate precedenti, Seyfullah ha scoperto che Hikmet ha un debole per Ceyda e lo ha affrontato. L'uomo ha intimato al genero di lasciare subito Ceyda, altrimenti avrebbe perso tutto. Seyfullah ha comprato il locale in cui Ceyda lavora e ha preso anche le cambiali firmate dalla donna. Seyfullah ha anche tolto l'ufficio a Hikmet che ha ricominciato a lavorare con suo suocero, sempre sotto controllo. Il ricco imprenditore tiene molto alla felicità della sua amata figlia Umran ed è pronto a tutto pur di proteggere il suo matrimonio.