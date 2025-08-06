In Forbidden fruit, Ender verrà a sapere che Yildiz non è realmente incinta. Dopo una serie di sospetti e indagini condotte con l’aiuto di Caner, la donna riuscirà a mettere le mani sulla cartella clinica che smentisce la gravidanza. Una rivelazione destinata a rimettere in discussione i piani di tutti.

Ender riceve una notizia inaspettata da Halit

Ender resterà di stucco dopo che Halit le svelerà che Yildiz è incinta. Poche ore prima, la ragazza si era sentita male proprio a casa di Ender: era corsa lì perché quest'ultima le aveva inviato con il telefono una foto di lei e Halit a letto insieme, con la speranza che la scoperta del tradimento potesse mandare a monte il matrimonio.

Yildiz sviene e finisce in ospedale

Invece, Yildiz è svenuta e, dopo la corsa in ospedale, si è scoperto che è incinta. Cosa che non lascerà Ender indifferente, esternando a Halit le sue preoccupazioni per ciò che potrebbe accadere a Erim. In realtà, la donna sarà più preoccupata per ciò che potrebbe accadere a lei, visto che il suo piano di riconquistare Halit sta andando in fumo.

Ender organizza un piano con Caner e Aysel

Con la complicità di Caner, Ender vorrà trovare un modo per sbarazzarsi del bambino di Yildiz. L'unico modo sarebbe farla abortire e per far sì che ciò accada, chiederanno una mano ad Aysel, la domestica di Halit. Le chiederanno di far sciogliere in una bevanda, da servire a Yildiz, tre pastiglie.

Anche se timorosa, Aysel accetterà.

Aysel si pente e cambia idea all’ultimo momento

Tornerà a casa, preparerà la bevanda in cui farà sciogliere le pastiglie e la servirà a Yildiz. Tuttavia, pochi secondi dopo, Aysel si pentirà del gesto fatto, così impedirà, anche in maniera brusca, di far bere la bevanda a Yildiz. Però non potrà dire a Ender ciò che ha fatto, così fingerà di aver portato a compimento il piano.

Ender sospetta che qualcosa non torni

Ender chiamerà ripetutamente per sapere l'evoluzione del piano, ma Aysel le dirà che, nonostante Yildiz abbia ingerito le pastiglie, non è successo niente. Ciò non basterà ad allontanare Ender e Caner dal compimento del loro folle piano, anzi, li porterà a riflettere: ma Yildiz è davvero incinta?

Caner scopre la verità sulla gravidanza

Per scoprirlo non dovranno far altro che contattare il dottor Yusuf, colui che ha fatto la diagnosi della gravidanza a Yildiz. Tuttavia, ipotizzeranno che sia stato corrotto, per questo non potranno semplicemente chiedergli come sono andate le cose. Così, metteranno su l'ennesimo piano: Ender fingerà di stare male e mentre il dottor Yusuf la visiterà, Caner dovrà prodigarsi a cercare la cartella clinica di Yildiz. Il piano riuscirà alla perfezione, perché Caner troverà i risultati delle analisi fatte a Yildiz e grazie a questi i due fratelli scopriranno che la ragazza non è realmente incinta.