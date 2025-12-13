Con la fine della seconda stagione di Forbidden Fruit, la serie saluterà due dei personaggi più amati dal pubblico: Alihan Taşdemir e Zeynep Yılmaz, interpretati da Onur Tuna e Sevda Erginci. Una scelta narrativa voluta dagli sceneggiatori Melis Civelek e Zeynep Soyata, che hanno deciso di chiudere il loro arco per rinnovare profondamente la trama in vista della terza stagione, introducendo nuovi personaggi e nuove dinamiche.

Forbidden fruit, perché Alihan e Zeynep escono di scena

Con la conclusione della seconda stagione di Forbidden Fruit, la produzione ha deciso di salutare due dei protagonisti più amati dal pubblico: Alihan Taşdemir e Zeynep Yılmaz, interpretati da Onur Tuna e Sevda Erginci.

La serie inizierà la terza stagione con un profondo rinnovamento narrativo e, secondo quanto riportato dalla stampa turca, gli sceneggiatori Melis Civelek e Zeynep Soyata hanno scelto una strada radicale: chiudere definitivamente il loro arco narrativo per fare spazio a nuovi personaggi e nuove dinamiche.

Una decisione maturata anche per difficoltà creative: mantenere Alihan e Zeynep felici e uniti non avrebbe più offerto spunti coerenti con una serie costruita su intrighi, tradimenti e conflitti di potere.

Il matrimonio, l’addio a Istanbul e il finale di stagione

Qualche puntata prima del finale della seconda stagione, Alihan e Zeynep – ormai sposati e serenamente innamorati – saluteranno amici e familiari annunciando la loro decisione di lasciare Istanbul.

L’uscita di scena avverrà senza tragedie: nessuna morte, nessuna separazione, ma un addio dolce e coerente. I due partiranno insieme per iniziare una nuova vita lontano dalla città, chiudendo il loro percorso con un finale positivo, fortemente voluto anche per rispettare le aspettative del pubblico, che per due stagioni hanno atteso il loro lieto fine.

La storia d’amore tra Alihan e Zeynep e il futuro degli attori

La relazione tra Alihan e Zeynep è stata una delle colonne portanti delle prime stagioni di Forbidden fruit. Un amore nato tra scontri caratteriali, rigidità emotive e differenze profonde, ma cresciuto puntata dopo puntata fino a trasformarsi in un legame solido e maturo. Proprio questa stabilità, però, ha reso la coppia sempre meno funzionale a una narrazione basata sul conflitto continuo.

Dal punto di vista produttivo, pesa anche un altro fattore: Onur Tuna e Sevda Erginci sono attori molto richiesti e costosi, e tenerli in una serie senza un reale ruolo centrale sarebbe stato poco sostenibile. Entrambi preferiscono essere protagonisti piuttosto che comprimari.

Attenzione: se inizialmente un ritorno di Alihan e Zeynep in Forbidden fruit non era previsto, ci sarà una sorpresa per la seconda, che tornerà tra i protagonisti principali dalla sesta stagione.