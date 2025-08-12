Non mancheranno colpi di scena, nemmeno nelle puntate della nuova soap turca If you love in programmazione dal 18 al 22 agosto 2025. Dalle anticipazioni, si evince che Ates Arcali (Kerem Bürsin) sorprenderà Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) chiedendole di diventare sua moglie, dopo aver annunciato la loro relazione pubblicamente.

Leyla viene affrontata da Fusun, Yakup ricattato

Proprio quando Ates e Leyla saranno in procinto di lasciarsi andare alla passione, verranno interrotti da Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz).

Leyla si rifiuterà di fuggire lontano da Yakup (Nazmi Kırık) su richiesta di Onur (Gianluca Cortesi).

Mentre Fusun apprenderà che Leyla è una truffatrice, Ates organizzerà una cena romantica proprio con la tata, per dichiararle il suo amore.

In seguito, Fusun ricatterà Yakup e la banda per vincere la causa contro il nipote e ottenere l’azienda. A quel punto, Leyla sarà costretta a rubare i moduli di iscrizione dei ragazzi a un collegio all’estero, ma li restituirà appena scoprirà che Ates non li ha firmati.

Onur viene arrestato, Mert scopre che Meryem è sposata

Ben presto, Ates dirà ai giornalisti che Leyla è la sua fidanzata, durante un evento in onore della madre. Mentre Yakup farà arrestare Onur, Leyla confesserà alla banda di amare Ates e di non voler più portare a termine il loro piano.

Spazio anche a Meryem (Mine Kılıç) e Mert (Özgün Akaçça), che intraprenderanno una relazione segreta.

Quest’ultimo non la prenderà affatto bene, appena scoprirà che la sua amata gli ha nascosto di essere sposata.

Dopo aver appreso che Leyla ha restituito l’abito rubato di sua madre, Ates le chiederà di sposarlo nel suo hotel.

Per concludere, Bige (Cemre Ebüzziya) comincerà a ricambiare l’interesse di Umut (Aziz Caner), dopo essere stata respinta per l’ennesima volta da Ates.

Il primo bacio tra Ates e Leyla

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, il pubblico ha assistito al primo avvicinamento tra i due protagonisti Ates e Leyla. Dopo aver chiesto alla tata Leyla di indossare l’ultima creazione della casa di moda del defunto padre, ovvero un abito verde, Ates ha scatenato la gelosia di Bige, da sempre innamorata di lui.

Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Ates si è scambiato un appassionato bacio con Leyla nella piscina della villa di famiglia. Al mattino, lei ha fatto fatica a trattenere la sua emozione, invece Ates ha detto al maggiordomo Ilter (Şerif Erol) di non avere alcun ricordo di ciò che era accaduto la notte precedente.