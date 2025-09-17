Nelle ultime puntate di Tradimento, Oltan sposerà Ipek per scusarsi con Sezai del suo comportamento.

Kahraman invece allontanerà la madre Kadriye dalla sua vita, per non avergli detto che Sezai è suo padre.

Oltan caccia via Ipek dopo averla sposata

Ipek spiazzerà suo padre Sezai, rivelandogli di aspettare un figlio da Oltan, quando le ordinerà di costituirsi alla polizia per l’omicidio di Serra. Dopo aver rinunciato a denunciare la figlia, Sezai affronterà Oltan e lo costringerà ad assumermi le sue responsabilità. Anche se continuerà a odiare Ipek, l’imprenditore si presenterà a casa della stessa e le dirà che a breve si sposeranno.

Le nozze avranno luogo nella camera d’albergo di Oltan, il quale impedirà alla tata Neva di assistere alla cerimonia. Non appena diventeranno marito e moglie, Oltan caccerà via Ipek e le dirà che provvederà alle spese del bambino.

Sezai in procinto di partire, Kahraman mette fine al rapporto con sua madre Kadriye

Al centro della scena ci sarà anche Kahraman, il quale presenterà a tutti sua madre Kadriye durante la festa del suo compleanno, e rivelerà di essere figlio illegittimo di Tahir Dicleli, il defunto marito di sua zia Mualla. A quel punto, Kahraman deciderà di accogliere sua madre Kadriye nella villa di famiglia, nonostante l'opposizione di Mualla.

Nel contempo, dopo essere stato lasciato dalla moglie Guzide, per averle nascosto di aver amato Kadriye in passato, Sezai preparerà le valigie per lasciare la città.

Prima di partire, l’uomo salderà il conto nell’albergo di Kahraman, il quale gli chiederà per quale motivo ha deciso di andarsene. Kahraman rimarrà sconvolto, appena noterà che Sezai ha la sua stessa voglia sulla spalla sinistra.

Dopo aver capito di essere figlio di Sezai, Kahraman rimarrà deluso dalla madre Kadriye, per non avergli detto la verità. Anche se Kadriye gli dirà di non mai sospettato che è nato dalla relazione avuta con Sezai, Kahraman metterà fine al loro rapporto. Inoltre, il ragazzo vorrà rintracciare Sezai, per metterlo al corrente del loro legame di parentela.

Riepilogo sulla fine della relazione tra Ipek e Oltan

All’insaputa di tutti e del suo fidanzato Oltan, Ipek ha inscenato un finto suicidio per allontanare il padre Sezai da Guzide.

La prima a scoprire l’inganno della ragazza è stata Yesim, per averla vista viva e vegeta nell’abitazione di due anziani, situata proprio nel luogo in cui è stata ritrovata l'automobile di Ipek. Appena ha scoperto il nascondiglio della sua fidanzata, sconcertato e in preda alla rabbia, Oltan si è presentato da Ipek e ha messo fine alla loro relazione segreta per avergli mentito. L’imprenditore è stato irremovibile, quando la ragazza ha cercato di convincerlo a non lasciarla.