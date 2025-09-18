Negli episodi della terza stagione de La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) sarà divorata dalla gelosia per la ritrovata serenità di Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi). Quando Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) finirà in ospedale a seguito di un incidente stradale, Sirin manometterà la flebo causando la sua morte.

Arif e Sarp portano Bahar in ospedale

Dopo essere sopravvissuta grazie al trapianto di midollo donato da Sirin, Bahar comincerà a sentirsi male a causa dello stress accumulato, al punto da perdere i sensi. Sarp e Arif (Feyyaz Duman) metteranno da parte la loro rivalità in amore e decideranno di portare Bahar in ospedale per farla visitare.

Anche Hatice (Bennu Yildirimlar) andrà con loro. Durante il tragitto, l'auto di Arif verrà travolta in pieno da un tir.

Ad avere la peggio saranno Hatice e Sarp, Arif e Bahar riporteranno solo delle lievi ferite.

Sirin gelosa del ritorno di fiamma tra la sorellastra e il marito, Bahar dice addio a Sarp

La situazione per Sarp sarà abbastanza grave, ma, dopo essere stato operato, darà dei segnali di miglioramento. In tale circostanza, Bahar e Sarp si renderanno conto di non aver smesso di amarsi, scatenando la gelosia di Sirin. Quest’ultima approfitterà del ricovero in ospedale di Sarp per sbarazzarsi di lui. Si introdurrà nella sua stanza e manometterà la flebo.

Le condizioni di salute di Sarp si aggraveranno, fino a portarlo alla morte.

Appena troverà suo marito senza vita, Bahar sarà costretta a dirgli addio per sempre, proprio nel momento in cui si erano ritrovati.

Riepilogo sul duro faccia a faccia tra Arif e Sarp

Non appena ha saputo del ritorno di Sarp, Arif non ha nascosto la sua rabbia. L’uomo ha sorpreso Sarp bussare alla porta di Enver e, irritato, lo ha cacciato via facendogli credere che Hatice e il marito non fossero in casa. Poco dopo, però, Sarp ha ricordato di aver già incontrato Arif il giorno in cui si era recato in ospedale per far visita a Enver. All’insaputa di tutti, è stato proprio Enver ad accogliere Sarp nella sua abitazione, dopo averlo visto crollare a terra esausto, stremato dall’attesa di ore.

Sarp si era recato a casa di Enver dopo aver scoperto che Bahar e i figli erano ancora vivi.

L’uomo, infatti, aveva capito che Doruk, il bambino che lo aveva chiamato “papà” nel parcheggio dell’ospedale, era suo figlio. Da lì aveva scavato nelle finte tombe costruite per Bahar, Nisan e Doruk, trovando invece il corpo senza vita di sua madre Julide, nascosto al loro interno.