Le anticipazioni sulle prime puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda su Rai 1 a settembre, rivelano che Rosa farà ritorno a Milano generando non poco scompiglio. Adelaide, dal canto suo, continuerà ad essere sentimentalmente contesa tra Marcello e Umberto. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Salvatore, il quale deciderà di licenziarsi dalla Caffetteria e lasciare almeno temporaneamente il capoluogo lombardo.

Salvatore lascia Milano in compagnia della moglie, Adelaide confusa

Adelaide si riprenderà dall'intervento al cuore, e tornerà a concentrarsi sull'aspetto sentimentale.

Nel corso dei nuovi episodi la contessa si ritroverà per l'ennesima volta a scegliere tra Umberto e Marcello, quest'ultimo dedicherà particolari attenzioni anche a Rosa. Il colpo di scena, tuttavia, vedrà protagonista Salvatore che a sorpresa deciderà di lasciare il suo incarico all'interno della Caffetteria e lasciare Milano con la consorte.

Al contrario Rosa tornerà nel capoluogo lombardo generando non poco scompiglio tra gli abitanti del quartiere.

Elvira discute con suo padre, Ettore diventa il nuovo esperto di trend della Galleria Milano Moda

Nel corso delle prime puntate della soap si tornerà a parlare nuovamente di Elvira. La ragazza avrà un nuovo acceso battibecco con suo padre.

La Galleria Milano Moda cercherà di adottare una strategia ben definita per battere la concorrenza del Paradiso ed assumerà all'interno del team una new-entry di nome Ettore, esperto di trend.

Il grande magazzino milanese non resterà a guardare e replicherà all'iniziativa della GGM arruolando nel team Fulvio, un giovane particolarmente intraprendente che metterà subito in evidenza le proprie capacità lavorative. Il nuovo magazziniere in breve tempo riuscirà a conquistare la fiducia di tutto lo staff, facendosi benvolere anche dalle Veneri.

Il Paradiso delle signore, decima stagione: prima puntata fissata all'8 settembre 2025

Per i tanti appassionati, l'attesa sta per terminare. La soap campione d'ascolti targata Rai 1 tornerà in onda da lunedì 8 settembre 2025 dando ufficialmente inizio alla decima stagione. Nessuna variazione riguardo all'orario di programmazione, i nuovi episodi dello sceneggiato andranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:00.

Per stemperare l'attesa la rete ammiraglia ha scelto di mandare in onda le repliche della nona stagione, che accompagneranno i telespettatori fino allo scoccare nelle nuove puntate, che si preannunciano già da questo momento ricche di novità e colpi di scena.