Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di settembre rivelano che Umberto Guarnieri non si rassegnerà all'idea di aver perso definitivamente la sua amata contessa Adelaide.

Il commendatore non avrà intenzione di darsi per vinto, tanto da decidere di rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il cuore della donna, attualmente impegnata con Marcello Barbieri.

Intanto, Enrico si ritroverà a dover soffrire in silenzio per i suoi problemi di salute che, inizialmente, deciderà di tenere nascosti alla compagna Marta Guarnieri.

Umberto non si rassegna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di settembre

Per Umberto non sarà facile assistere alla nuova vita della contessa Adelaide che, rientrata dalle vacanze estive, non avrà più alcuna intenzione di nascondere la sua relazione con Marcello.

I due si vivranno questa storia d'amore alla luce del giorno, fieri finalmente di potersi vivere e amare. Un duro colpo per Umberto che si ritroverà a dover condividere il posto con Marcello alle varie cene organizzate a villa Guarnieri.

Il commendatore, però, non avrà intenzione di arrendersi facilmente: il suo obiettivo, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, sarà quello di provare a riconquistare la fiducia e il cuore della contessa Adelaide.

Adelaide aveva nascosto la sua malattia a Umberto nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Adelaide aveva avuto dei dubbi sulla sua relazione con Marcello, soprattutto dopo aver scoperto della sua malattia al cuore.

Da qui la decisione di andare via da Milano per farsi curare, senza mettere al corrente il fidanzato, ignaro di quanto stesse accadendo.

Un duro colpo per Marcello che, solo in un secondo momento, venne a sapere che Adelaide che aveva informato solo il suo ex Umberto delle sue reali condizioni di salute, decisamente gravi, tanto da aver bisogno di un urgente intervento al cuore.

Enrico soffre per i suoi problemi di salute

Le anticipazioni della soap, inoltre, rivelano che Enrico tornerà a svolgere il suo lavoro di medico presso una prestigiosa clinica milanese.

L'uomo, però, si ritroverà a soffrire per i suoi seri problemi di salute alla mano che gli causeranno un bel po' di impedimenti.

Enrico, però, deciderà di restare in silenzio e non preferirà non mettere al corrente la sua compagna Marta su quanto sta succedendo, così da evitare di darle nuove preoccupazioni.

Odile, invece, si ritroverà a dover guidare la Galleria Milano Moda dopo l'uscita di scena di Tancredi: la ragazza prenderà in mano le redini del negozio e per prima cosa si ritroverà a dover scegliere un nuovo stilista da inserire nel team.