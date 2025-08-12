Quest'anno nella casa del Grande Fratello sono nati legami importanti, e alcuni concorrenti li stanno consolidando sempre di più lontano dai riflettori. A ridosso del Ferragosto, ad esempio, Helena Prestes e Javier Martinez si sono concessi una vacanza d'amore in Sardegna, e così facendo hanno smentito le voci che li volevano in crisi a causa di alcuni litigi. Relax al mare anche per Shaila Gatta e Zeudi Di Palma che, di recente, hanno posato per una foto che ha fatto gioire i loro tantissimi fan.

Le vacanze prima della convivenza a Terni

Tra meno di un mese Javier inizierà una nuova avventura professionale (giocherà per la squadra di pallavolo di Terni), quindi quelle che sta vivendo in questi giorni sono le ultime vacanze prima di tornare al lavoro.

Come dimostrano le foto e i video che stanno circolando sui social, di recente il concorrente del Grande Fratello ha raggiunto Helena in Sardegna: i due hanno scelto l'isola per un breve periodo di relax di prima trasferirsi nella loro nuova casa.

Come ha confermato Martinez in un'intervista, Prestes ha deciso di lasciare Milano per iniziare una convivenza con lui a Terni.

Su Instagram la coppia appare più affiatata che mai, e questo basta per smentire i rumor che li volevano in crisi a causa di alcune incomprensioni sui progetti futuri.

L'amicizia lontano dai riflettori

Altre due concorrenti dell'ultimo Grande Fratello che, in questi giorni, sono finite al centro dell'attenzione per le loro vacanze insieme, sono Shaila e Zeudi.

In settimana le ragazze si sono viste spesso, in particolare, per festeggiare il compleanno dell'ex velina in un esclusivo locale di Napoli.

L'ex Miss Italia, inoltre, è l'unica ex del GF che ha partecipato al party della ballerina, ma anche l'unica che le ha fatto gli auguri pubblicamente.

Successivamente le due giovani si sono mostrate al mare strette in un abbraccio che ha conquistato tutti i loro sostenitori.

"Bellissime", "Fate battere il cuore", "Tutto questo è così vero e tenero", "Loro sono di un altro livello", "Meravigliose creature", "Viva Napoli", "Sono diventate come sorelle", si legge su X da quando Shaila e Zeudi hanno pubblicato questa foto della loro estate.

In arrivo una nuova edizione del reality

L'ultima edizione del Grande Fratello è durata sei mesi, quindi il pubblico ha avuto tutto il tempo per affezionarsi ai concorrenti e ai legami che hanno instaurato all'interno della casa.

Le attenzioni dei fan nei confronti dei protagonisti della stagione 2024/2025, però, potrebbero venire meno quando il programma tornerà in onda con un cast tutto nuovo e con altre storie da raccontare.

Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, infatti, Simona Ventura darà il via ad un GF che punterebbe ad un ritorno alle origini, quindi con una durata di circa 100 giorni e con inquilini sconosciuti o poco noti.