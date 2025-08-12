Lunedì 25 agosto tornerà in onda Un posto al sole. La longeva soap partenopea darà il via alla trentesima stagione e verrà trasmessa, come di consueto, alle ore 20:50 su Rai 3. Quest’anno, intanto, non sono state previste repliche né la messa in onda dei momenti migliori della stagione conclusa, generalmente in onda nelle due settimane centrali di agosto.

Lunedì 25 agosto inizia la nuova stagione di Un posto al sole

Lunedì 25 agosto, dopo due settimane di pausa estiva, tornerà in onda sul piccolo schermo Un posto al sole. La soap partenopea darà il via alla trentesima stagione, e né l’orario né l’emittente subiranno cambiamenti: la puntata verrà trasmessa come di consueto alle 20:50 su Rai 3.

Si tratta di una stagione importante, poiché segna il traguardo della trentesima edizione per una soap italiana. Per celebrare l’occasione, è previsto anche l’ingresso nel cast di un’attrice internazionale: Whoopi Goldberg.

Nessuna replica prevista di Un posto al sole durante la pausa estiva

Nel frattempo, i telespettatori sono rimasti con l’amaro in bocca, poiché dopo anni in cui la soap non ha avuto pause, l’estate 2025 è stata invece caratterizzata da uno stop nella messa in onda. Durante le due settimane centrali di agosto, precisamente da lunedì 11 a venerdì 22 agosto, su Rai 3 non sono previste repliche, né tantomeno i “best of” dell’edizione conclusa.

Lo scorso anno, per esempio, era stata realizzata una sceneggiatura speciale per le due settimane di vacanza, con Rosa Picariello protagonista: mentre sostituiva Raffaele come portiere di Palazzo Palladini, ripensava alle vicende più interessanti accadute alle persone a lei vicine.

Grazie ai ricordi di Rosa, erano state mandate in onda repliche dei momenti salienti della stagione numero 29, offrendo così agli spettatori un riassunto emozionante della soap partenopea.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha baciato Rosa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano è rimasto deluso da Viola, che ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano. Preso dallo sconforto e in un momento di confusione, Damiano si è avvicinato alla sua ex, Rosa, baciandola. Quest’ultima, in procinto di partire per la Turchia con Pino, è rimasta sconvolta dal gesto, iniziando a nutrire dubbi sul da farsi con il suo compagno. Clara, accorgendosi del turbamento dell’amica, le ha chiesto spiegazioni, e Rosa le ha confessato quanto accaduto.

La madre del piccolo Federico è stata però categorica, consigliando a Rosa di non ripensare al suo ex compagno, dal momento che ora ha al fianco un uomo che la ama davvero. Clara ha quindi suggerito alla Picariello di partire e di non mandare a monte il suo viaggio.