Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una scoperta sconvolgente per Sarp. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 15:45 su Canale 5, Sarp verrà a sapere, grazie alla confessione di Ender, che Bahar e i suoi figli Doruk e Nisan sono vivi. La rivelazione lo lascerà profondamente sconvolto. Nel frattempo, Jale proporrà a Hatice la possibilità di far ricoverare Sirin in una struttura psichiatrica. Ceyda, invece, incoraggerà Arif a dichiarare il suo amore a Bahar.

Enver confessa a Sarp che Bahar e i bambini sono vivi

Enver sarà tormentato dai sensi di colpa e il suo malessere verrà notato dalle amiche di Bahar, che scopriranno presto cosa lo affligge. Il sarto troverà, infatti, il coraggio di confessare a Ceyda e Yeliz una verità sconvolgente: Sarp è vivo e non morto, come Bahar ha creduto per anni. Ci sarà poi un colpo di scena quando Enver incontrerà Sarp per affrontarlo e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Il padre di Sirin farà capire all’imprenditore di aver causato un grave danno alla sua famiglia inscenando la propria morte, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze del suo gesto.

Jale propone a Hatice di fare ricoverare Sirin in un ospedale psichiatrico

Il tutto non finirà qui: dopo aver affrontato Sarp, Enver gli farà una rivelazione inaspettata, informandolo che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi. La notizia sconvolgerà profondamente Sarp, che resterà impotente di fronte alle parole del sarto. Nel frattempo, la dottoressa Jale informerà Hatice della possibilità di far ricoverare Sirin in una struttura psichiatrica, a causa dei suoi comportamenti sempre più allarmanti e pericolosi. Ci sarà poi finalmente la tanto attesa dichiarazione d’amore di Arif a Bahar: il barista, invogliato dai consigli di Ceyda, troverà il coraggio di confessare i suoi sentimenti e inviterà Bahar a colazione per un incontro romantico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceyda si è sposata per finta

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Ceyda ha finto di sposare Peyami con l’unico scopo di ottenere i regali di nozze da Seyfullah. Nel frattempo, Arif ha continuato a stare vicino a Bahar, pur non rivelandole i suoi sentimenti. Doruk e Nisan si sono affezionati molto ad Arif, arrivando a considerarlo come un padre. Spazio anche alle vicende di Yeliz, che è stata cacciata di casa dal marito dopo aver scoperto che era stata arrestata per aver aggredito Sirin. L’uomo ha inoltre chiesto il divorzio, lasciando Yeliz senza risorse e costringendola a trasferirsi a casa di Ceyda. Enver, invece, ha continuato a vivere nell’abitazione di Bahar.