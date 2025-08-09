Le trame delle nuove puntate di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Farah Ersadi (Demet Ozdemir) vivrà momenti di paura quando sarà accusata da Ali Galip di aver fatto arrestare Kaan per la morte di Alperen. Bekir, inviato da suo zio per avere un confronto con lei, la aggredirà con un coltello.

Bekir punta un coltello alla gola di Farah

Mehmet crederà che Kaan abbia ucciso Alperen, dopo aver scoperto che lui aveva iniziato a frequentare Gonul. Mehmet spiccherà un mandato d’arresto nei confronti del giovane, dopo aver scoperto che aveva fatto strane visite alla madre della vittima.

Ali Galip, a questo punto, crederà che Farah abbia incastrato Kaan. In realtà, lei ha mantenuto il segreto come promesso a Vera, che si era adoperata per farla rimanere in Turchia insieme al figlio.

Intanto, Ali Galip ordinerà a Bekir di costringere Farah a confessare di essere l'artefice della denuncia nei confronti di Kaan. Farah negherà di aver parlato con Mehmet, ma Bekir non vorrà sentir ragioni, arrivando a puntarle un coltello alla gola.

Kaan finisce in arresto per la morte di Alperen

Farah innescherà un tafferuglio con l'uomo, che rimarrà ferito a una gamba. Bekir verrà portato in ospedale dove le sue condizioni non appariranno preoccupanti.

La situazione di Tahir, invece, sarà più complessa.

Mehmet svelerà a Kaan di aver trovato sulla pistola, con la quale è stato ucciso Alperen, le sue impronte. Ali Galip capirà che era stato Tahir a consegnare la pistola al poliziotto, contravvenendo al suo ordine di sbarazzarsene. L'uomo deciderà di punire l'ennesimo tradimento di Tahir, soprattutto quando Kaan finirà in prigione al termine della prima udienza, per evitare che possa scappare dalla Turchia.

Farah è stata arrestata dalla polizia

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Mehmet ha fatto arrestare Farah con l'intenzione di obbligarla a testimoniare sulla morte di Alperen. Farah ha preferito scappare e recarsi in ospedale, dov'è stato trovato un midollo osseo compatibile per suo figlio Kerim.

Proprio qui, è stata arrestata dalla polizia e caricata sull'autobus diretto in aeroporto per essere rimpatriata in Iran. Tahir è intervenuto nella situazione, chiedendo a Bade di aiutarlo a impedire la deportazione di Farah.

Nel frattempo, Vera è apparsa molto preoccupata per il futuro di Kaan, alla scoperta che è implicato nella morte di Alperen. La donna ha preteso che suo figlio lasciasse al più presto la Turchia.