Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Bahar scoprirà come sua figlia Nisan non sia pronta a vederla felice accanto a un altro uomo. La donna restituirà così l’anello di fidanzamento ad Arif, spiegandogli di non poter proseguire la loro storia per non turbare la serenità della figlia.

Arif regala l'anello di fidanzamento a Bahar

Bahar peggiorerà così tanto che il suo stato di salute richiederà il ricovero in ospedale. La situazione porterà Arif a farsi avanti con lei, confessandole di amarla, nonostante lui sappia che Sarp è ancora vivo.

Le regalerà alla donna di fidanzamento con cui le chiederà di sposarlo. Arif inizierà a sognare un futuro con Bahar, soprattutto quando Sirin le salverà la vita donandole il suo midollo. I propositi dell'uomo andranno in frantumi quando Nisan e Doruk incontreranno il loro padre in ospedale. Il bambino crederà di averlo sognato, mentre la sorella maggiore avrà la certezza di averlo visto. Nisan sarà decisa a raccontare la verità alla madre, nonostante la disapprovazione dei parenti.

Bahar lascia Arif a causa di Nisan

La sorella di Doruk cambierà idea quando sua nonna le chiederà di attendere che Bahar si sottoponga al trapianto di midollo. La bambina entrerà in crisi alla scoperta che sua madre ha ricevuto una proposta di nozze da Arif.

Il mattino seguente, Nisan lascerà nella stanza della madre le scarpe del padre per farle capire che non è pronta a vedere un altro uomo al suo fianco. Il sospetto diventerà certezza quando la ragazza, in lacrime, dirà alla madre di sentire la mancanza di suo padre. Bahar, a questo punto, darà appuntamento ad Arif in un bar, dove gli ridarà l'anello di fidanzamento, dicendogli di non poterlo sposare per non disturbare la serenità di Nisan. La decisione di Bahar manderà in crisi Arif.

Enver ha accusato un infarto durante la fuga con Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Enver ha incontrato Sarp, rimproverandolo per aver abbandonato Nisan, Doruk e Bahar ed essersi rifatto una vita al fianco di un'altra famiglia.

Gli uomini di Suat hanno interrotto la conversazione attaccandoli, facendoli scappare a bordo di un taxi. Enver ha accusato un infarto, che ha richiesto le cure ospedaliere. Tutta la famiglia è corsa in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dopo l'intervento al cuore.

Sirin ha ricevuto la visita di uno degli scagnozzi di Suat, che le ha portato una somma ingente di denaro. La ragazza è entrata in crisi quando l'uomo l'ha costretta ad accettarli con la forza.