Le anticipazioni di Innocence relative alla puntata che andrà in onda domenica 10 agosto a partire dalle ore 17:50 svelano che Ilker andrà a trovare Ela in ospedale sfuggendo ai controlli della sorveglianza e trovandosi di nuovo faccia a faccia con lei.

Ilker posto agli arresti domiciliari

Le anticipazioni della puntata di Innocence che andrà in onda domenica 10 agosto su Canale 5 prendono il via da uno scontro tra Ilker e suo padre. Al termine della discussione, l'uomo deciderà di recarsi in ospedale da Ela per poter parlare direttamente con lei.

Riuscendo a non farsi bloccare dalla sorveglianza presente davanti alla porta della camera della giovane ancora ricoverata, Ilker si ritroverà di fronte a Ela e le rivelerà alcuni particolari della loro relazione che lei non ricordava più.

Bahar giungerà nella stanza della figlia e trovando Ilker, si sfogherà contro di lui. A questo punto la polizia, attirata dal trambusto, interverrà allontanando Ilker, il quale subito dopo verrà messo agli arresti domiciliari in attesa che il processo vada avanti nelle sue varie fasi. Ovviamente, la notizia dell'introduzione di Ilker nella stanza di Ela diventerà ben presto di dominio pubblico e avrà delle inevitabili ripercussioni a livello mediatico.

Ilker confessa la sua relazione con Ela

Banu sarà pronta a tutto per portare l'opinione pubblica dalla parte di Ilker. Per perorare la causa dell'uomo, Banu organizzerà una conferenza stampa durante la quale Ilker confesserà apertamente di aver avuto una relazione con Ela, ma definendola solo di tipo occasionale, smentendo di fatto la versione della ragazza. Dopo, l'uomo chiederà pubblicamente scusa alla sua famiglia ed alla moglie Irem.

Questo slancio di sincerità da parte di Ilker sarà apprezzato e ben visto a livello mediatico. Al contrario, la reputazione di Ela subirà un'ulteriore batosta, facendo sentire la giovane ancora più umiliata.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, la difficoltà di Ela a recuperare la memoria e le incessanti critiche provenienti dal mondo del web, che ha cominciato a pensare che la relazione con Ilker altri non sia che un'invenzione, hanno portato la giovane a tentare il suicidio.

Solo l'intervento della madre Bahar è riuscito a fermare Ela evitando il peggio.

Nel frattempo, alcuni atteggiamenti di Ela che in passato ha usato profili falsi su Instagram per aggredire Irem sono venuti alla luce durante il processo contro Ilker. Questo ha spinto Timur a schierarsi contro la moglie. Dal canto suo Bahar ha continuato a difendere Ela, certa che la ragazza non stia mentendo ma sia solo caduta nella trappola di Ilker.